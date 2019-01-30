Guardian: «лёгкие» боеголовки США грозят миру тяжёлым конфликтом

США начали производство «облегчённых» ядерных боеголовок, которые, по мнению администрации Дональда Трампа, должны будут послужить дополнительным фактором сдерживания для других ядерных держав, включая и Россию , пишет The Guardian . Между тем, многие эксперты убеждены, что создание маломощного ядерного оружия не снизит, а увеличит вероятность ядерного конфликта и может обострить гонку вооружений.

В американском штате Техас было развёрнуто производство новых маломощных ядерных боеголовок под названием W76-2 для баллистических ракет «Трайдент», сообщает британская The Guardian со ссылкой на американскую Национальную администрацию по ядерной безопасности. Как заявляют в ведомстве, первые боеголовки уже сошли с конвейера, а «первая партия», объёмы которой пока не уточняются, будет произведена до конца сентября нынешнего года.

По данным The Guardian, новая боеголовка представляет собой изменённую версию боевого блока W76, уже применяющегося на ракетах «Трайдент». Как заявил в интервью газете главный представитель общественной организации «Союз обеспокоенных учёных» по Вашингтону Стивен Янг , снижения мощности боеголовки скорее всего добились путём исключения одной из ступеней двухступенчатой W76.

«Насколько мы можем судить, единственное, что необходимо — это заменить имеющуюся сейчас вторую ступень муляжом, как это и происходит всякий раз при испытаниях ракет», — пояснил Янг, отметив, что в новой боеголовке, вероятно, было также «подрегулировано» количество трития.

В результате мощность взрыва боеголовки в тротиловом эквиваленте должна снизиться со 100 до приблизительно 5 килотонн, что равно трети мощности ядерной бомбы, сброшенной американцами на японскую Хиросиму, говорится в материале.

Производство малых боеголовок было инициировано по итогам проведённого администрацией президента США Дональда Трампа обзора состава и количества ядерного оружия, пишет The Guardian. Как подчёркивает обозреватель газеты, члены администрации в прошлом заявляли, что принятие на вооружение маломощного ядерного оружия снизит вероятность ядерной войны, поскольку даст США «более гибкое средство сдерживания», которое развеет у любого противника — «и в особенности, у России» — «убеждённость в том, что США не осмелятся применять свой собственный грозный арсенал в ответ на ядерную атаку ограниченной силы, поскольку их ракеты все имеют мощность в сотни килотонн и „слишком большие, чтобы их применять“.

Впрочем, многие критики утверждают, что это — оптимистичный сценарий, в котором предполагается, что со стороны США не может быть просчётов, продолжает автор.

»Есть и много других сценариев, особенно когда страной управляет президент, который гордится своей непредсказуемостью и уже задавал дословно вот такой вопрос: «А почему нам нельзя использовать своё ядерное оружие?», — посетовал в беседе с корреспондентом The Guardian Стивен Янг.

В свою очередь, сотрудник фонда One Earth Future Мелисса Хэнхэм отметила, что у противника не будет никакой возможности узнать, какой «Трайдент» летит в его сторону — «облегчённый» или стандартный.

«Ядерные державы мира, здрасьте вам! Мы рассчитываем, что вы поймёте, что это — «просто маленькое ядерное оружие», и не станете в ответ по нам запускать весь свой арсенал, — сыронизировала эксперт в «Твиттере». — Не забывайте: США будут вас бомбить только «чуть-чуть».

А по мнению директора проекта информирования о ядерном оружии Федерации американских учёных Ганса Кристенсена, новая боеголовка может спровоцировать гонку «малых» вооружений с Россией, отмечается в статье.

По результатам обзора состава и количества ядерного оружия администрацией Трампа и без того амбициозный план модернизации ядерного арсенала США, реализуемый сейчас Вашингтоном, был расширен дополнительно, пишет The Guardian: в частности, были начата разработка новой крылатой ракеты морского базирования, а в военной доктрине США начали «стираться границы» между применением обычного и ядерного оружия. Вместе с тем, подчёркивает обозреватель издания, далеко не факт, что Трампу удастся реализовать все свои планы — с тех пор, как были произведены первые облегчённые боеголовки для «Трайдент» конгресс США получили под свой контроль демократы, которые скептически относятся к ядерным инициативам президента как в связи с их дороговизной, так и по причине их целей.