Опубликовано видео стрельб корабля РФ в Черном море

Опубликовано видео стрельб российского корабля в Черном море

Портал "Вести. Севастополь " опубликовал видео стрельб российского малого противолодочного корабля "Касимов" во время учений в Черном море.

Как сообщается на сайте Черноморского флота, экипаж "Касимова" выполнил комплекс мероприятий по организации противовоздушной обороны корабля. Помимо этого, моряки занимались поиском и сопровождением воздушных целей. В ходе стрельб экипаж имитировал атаку средств воздушного поражения, а также отработал уничтожение плавающих мин.

Отмечается, что обучение проводилось для проверки действий моряков в случае нападения на корабль как с воздуха, так и с моря.