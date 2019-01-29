Опубликовано видео стрельб корабля РФ в Черном море

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Опубликовано видео стрельб российского корабля в Черном море 

РИА Новости 1 час назад
Портал "Вести. Севастополь" опубликовал видео стрельб российского малого противолодочного корабля "Касимов" во время учений в Черном море.
Как сообщается на сайте Черноморского флота, экипаж "Касимова" выполнил комплекс мероприятий по организации противовоздушной обороны корабля. Помимо этого, моряки занимались поиском и сопровождением воздушных целей. В ходе стрельб экипаж имитировал атаку средств воздушного поражения, а также отработал уничтожение плавающих мин.
Отмечается, что обучение проводилось для проверки действий моряков в случае нападения на корабль как с воздуха, так и с моря.
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Оружие , Армия , Видео , Севастополь
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