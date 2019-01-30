«Бурлан» против «Арматы»: конкуренция бронетанковых школ делает российский ОПК сильнее

Появилась информация, что параллельно с «Арматой» в Санкт-Петербурге в виде бумажного проекта разрабатывался альтернативный вариант основного боевого танка третьего поколения, который даже якобы получил название «Бурлан».

В Северной столице существует большое количество наработок в области бронетехники

Данный танк в качестве своей основы имеет Объект 299. Это танковый проект, работы над которым велись на Ленинградском заводе в восьмидесятые годы, причем он был чрезвычайно передовым для своего времени. Достаточно сказать, что многие решения из него были затем использованы и при разработке универсальной платформы «Армата» вместе с основным боевым танком Т-14.

Там была и лафетная компоновка, и многие другие использованные технические решения. Более того, в рамках Объекта 299 предполагалось создание универсальной платформы, которая послужила бы базой для основного боевого танка и целого семейства бронемашин.

«Объект 299». Танк предельных параметров и семейство техники. https://t.co/5kqwhfKHvM pic.twitter.com/WNMM1ih5O3— ☭КраснаяАрмия (@PKKARMYA) ٢٤ يناير ٢٠١٩ Разве что, в отличие от «Арматы» двигатель там предполагалось поставить впереди, как это имеет место в израильском семействе основных боевых танков «Меркава», а в качестве силовой установки предлагался газотурбинный двигатель.

Это, кстати говоря, логичное решение для Ленинградского завода, учитывая, что в рамках проекта Т-80, который был также разработан в семидесятые годы в Северной столице, использовался газотурбинный двигатель ГТД-1000. Это уже затем был разработан вариант этого танка с дизельным двигателем, который до сих пор является основой для проектов Харьковского бронетанкового завода.

Конкуренция школ может быть полезна в ОПК

Интересно также, что в рамках современной модернизации платформы Т-80 — Т-80БВМ, которая сейчас реализуется Омским бронетанковым заводом, газотурбинный двигатель сохранен в модернизированном варианте восьмидесятых годов ГТД-1250.

Все эти наработки якобы и могли быть использованы в проекте танка «Бурлан», причем если сравнивать данный танк с «Арматой», то, как отмечается, главным его отличием было использование газотурбинного двигателя, а также большого числа компонентов от Т-80.

Последнее также логично, поскольку основной боевой танк Т-80, в свое время, был разработан ленинградскими специалистами на основе Т-64 и только затем кардинально видоизменился. Проект был крайне удачным и стал советским ответом на германский «Леопард-2».

Заместитель директора Института политического анализа Александр Храмчихин в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» пришел к выводу, что подобные параллельные работы действительно возможны и даже нужны, поскольку конкуренция школ является двигателем прогресса, причем это, в свое время, являлось одним из главных преимуществ советского военно-промышленного комплекса.

Во времена СССР у нас было четыре крупных танкостроительных центра

Здесь достаточно сказать, что при СССР у нас было четыре крупных бронетанковых школы, а именно Москва, Ленинград, Харьков и Нижний Тагил, т.е. современный «Уралвагонзавод» , который сохранил отечественный потенциал в девяностые годы и довел до ума проект «Армата».

«Все здесь, на самом деле, возможно, поскольку конкуренция является вещью полезной. Просто она способствует выработке наилучших и оптимальных решений, в том числе, и по такому вопросу, как современная бронетехника», — констатирует Храмчихин.

Как замечает эксперт, если взять те данные, которые появились в информационном пространстве, то вызывает вопрос по двигателю. Ведь газотурбинный агрегат показал очень высокие результаты, но и свою сложность в использовании в рамках военных действий.

«Что касается нескольких альтернативных вариантов основных боевых танков, то это давало преимущество Советской армии, а в минус было то, что, по сути своей, один и тот же образец вооружения существовал в большом количестве модификаций. Это сильно усложняло эксплуатацию парка основных боевых танков, а также ее фактическую стоимость», — резюмирует Храчихин.

В России не будет параллельных проектов

Соответственно, дело здесь не в альтернативном проекте, а просто в том, что для того, чтобы довести все это до опытных испытаний, нужно очень большое количество средств, кадров и ресурсов, а это в условиях конца нулевых годов не имело практического смысла.

Тогда решились совершенно другие задачи, и надо сказать, что они сегодня полностью выполнены Минобороны РФ

Военный эксперт, старший научный сотрудник Центра комплексных исследований ВШЭ Василий Кашин в комментарии для ФБА «Экономика сегодня» заметил, что Россия вряд ли возвратится к выпуску нескольких вариантов основных боевых танков.

«Сегодня только Китай параллельно производит несколько типов основных боевых танков. И то, даже китайская сторона делает это на одном заводе. У всех остальных стран мира, включая и США, есть только один тип основных боевых танков, поэтому нет смысла говорить о том, что в России может начать производиться какой-то альтернативный вариант», — заключает Кашин.

Впрочем, в качестве проектных опытов подобные разработки могут быть позитивны, если на этот счет имеются нужные средства, но в итоге почти всегда будет выбираться один образец, и это, безусловно, является правильной и рациональной политикой.

«Кроме того, у нас есть опыт советских времен, когда строилось несколько основных боевых танков, и этот опыт признан далеко не самым оптимальным. О проекте «Бурлан» ничего не знаю, но, думаю, параллельно развиваться ничего не будет», — констатирует Кашин.

Таким образом, перед нами пример совершенно стандартных проектных работ в данной отрасли.