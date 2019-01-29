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Информация о неизвестном конкуренте «Арматы» появилась в Сети 

Российская Газета 12 минут назад
Фото: РИА Новости
По словам военного эксперта Алексея Хлопотова, над проектом боевой машины будущего трудились конструкторы в Санкт-Петербурге.
Сообщается, что за основу был взят "Объект 299", известный как "танк предельных параметров", работы над которым велись в 1980-х годах. Его компоновка и внешний облик во многом напоминают серию перспективных отечественных бронемашин. К слову, советские инженеры намеревались сделать "Объект 299" универсальной платформой, на базе которой помимо основного танка предполагалось создать тяжелую БМП, САУ, машину поддержки и вспомогательную технику различного назначения.
Основным отличием "Бурлана" от "Арматы" должен был стать газотурбинный двигатель — вероятнее всего, модернизированный ГТД-1250 мощностью до 1400 лошадиных сил. Еще одной особенностью перспективной машины стало бы широкое использование элементов основного боевого танка Т-80, что могло существенно удешевить проект.
В качестве главного орудия разрабатываемой машины, по предположению автора, выступала бы 125-миллиметровая пушка 2А82, которая применяется на Т-14.
Разработки конструкторов из Северной столицы остались на бумаге, ни одного макета "Бурлана" выпущено не было.
Напомним, ранее в Сети было опубликовано фото советского перспективного танка "Объект 490", который пользователи прозвали "дедушкой "Арматы".
Машина создавалась в рамках масштабной программы по разработке основного боевого танка нового поколения, основным ее принципом стало разделение корпуса на изолированные друг от друга отсеки. Работы над танком были прекращены в 1984 году.
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Оружие , Армия , Санкт-Петербург
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