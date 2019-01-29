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Разработчик рассказал об особенностях нового пистолета «Удав» 

Российская Газета 18 минут назад
Фото: РИА Новости
Как сообщает сайт Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения, уже завершились испытания перспективного пистолетного комплекса под патрон калибра 9х21 миллиметров. Они проходили не только на базе института, но и на полигонах Министерства обороны РФ в Западном и Центральном военных округах. "РГ" писала о том, что испытания проходили в разных климатических условиях.
"Удав" сравнивают со знаменитым пистолетом Макарова. Хотя инженер ЦНИИТОЧМАШа Кирилл Дугин говорит, что такие сравнения делать не очень корректно. Главное отличие — в боеприпасах. В ПМ используется патрон 9х18 миллиметров, в "Удаве" — 9х21. По его словам, необходимость создания пистолета под данный боеприпас назрела давно, сообщает телеканал "Звезда".
Инженер отметил, что специально для пистолетного комплекса разработали два новейших патрона — повышенной пробиваемости и дозвуковой. И выпускать пистолеты будут в двух комплектациях — общевойсковой и специальной. Последний оснастят прибором малошумной стрельбы. Пистолет прост в эксплуатации и любой боец его освоит без проблем. Но в "Удаве" есть отличительная особенность — повышенная бронепробиваемость. И по этому свойству он эффективнее пистолета Макарова. Кроме того, если у пистолета Макарова прицельная дальность составляет 50 метров, то у "Удава" — в два раза больше.
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Оружие , Армия , Министерство обороны , ЦНИИТОЧМАШ , ТК "Звезда"
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