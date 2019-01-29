Политолог оценил вероятность вторжения войск США в Венесуэлу

Накануне Болтон давал пресс-конференцию о санкциях против Венесуэлы . В его заметках журналисты, рассматривавшие фотографии новостных агентств с мероприятия, разглядели слова "5 тысяч солдат в Колумбию ".

Захарова отметила, что на возможность военного вмешательства США в Венесуэле намекали многие в Вашингтоне: от президента до представителей его администрации.

"Телеканал NBC со ссылкой на трех высокопоставленных сотрудников Пентагона сегодня сообщил, что американское военное командование не направляет военнослужащих в Колумбию или Венесуэлу. По словам собеседников телеканала, США не перебрасывают к этим странам ни военнослужащих, ни военную технику или снаряжение", — говорится в сообщении представителя российского МИД в Facebook.

Официальных комментариев никто не дождался, "но надежду не теряем", добавила она.

"Напомню, что "возвращение демократии" в Венесуэлу, а называя вещи своими именами, дестабилизация ситуации в этой стране осуществляется именно с территории Колумбии. А как же невмешательство во внутренние дела от выборов до кибербезопасности, которыми так озабочен коллективный Запад последние годы, спросите вы. Ну, как-то так", — заключила Захарова.

Политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин в эфире радио Sputnik оценил вероятность вторжения войск США в Венесуэлу.

"Я предполагаю, что все-таки вторжение (в Венесуэлу — ред.) силами войск США — это не план, а скорее угроза, на фоне которой Соединенные Штаты будут осуществлять уже свои реальные действия. А именно санкции против венесуэльской экономики и различные формы политического давления с целью повлиять на поведение двух сторон конфликта в этой стране. Тем более что в последнее время, как мы заметили, США в принципе предпочитают воздерживаться от вторжений, поскольку вторжение — это всегда довольно рискованное мероприятие. А в данном случае — и политически рискованное для руководства США, учитывая, что основные американские СМИ ориентированы на критику Трампа", — отметил Алексей Зудин.

По его мнению, США будут в данном ситуации стараться действовать "изнутри" Венесуэлы.

"В силу и географических, и исторических факторов возможности американского военного вторжения существенно ограничены. Во всей Латинской Америке люди в силу исторических причин резко негативно относятся к подобным вещам. А в случае с Венесуэлой есть и дополнительные факторы. Так, считается, что удобнее всего было бы вводить войска через границу Колумбии. Но отношения Колумбии и Венесуэлы сейчас настолько плохи, что вторжение с территории Колумбии и при ее содействии вызвало бы сильнейший гнев всех венесуэльцев — в этом плане никакой разницы между сторонниками (Николаса) Мадуро и его противниками не существует. Так что, скорее всего, США будут стараться действовать изнутри Венесуэлы, пытаясь найти изменников и предателей в вооруженных силах этой страны", — считает Алексей Зудин.

В Венесуэле сложилась острая политическая ситуация после того, как спикер парламента Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства. США заявили о признании Гуаидо и заявили, что не считают президента Венесуэлы Николаса Мадуро законным президентом. Помимо США, статус Гуаидо в качестве временного главы государства признали Аргентина, Бразилия, Чили и ряд других латиноамериканских государств. Николас Мадуро в ответ заявил, что разрывает дипломатические отношения с США.

Россия, Китай, Турция и ряд других стран выступили в поддержку законных властей Венесуэлы.