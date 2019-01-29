«Суперпушка» США противоречит законам физики, заявил Коротченко

Ранее Global Times сообщило, что США разрабатывают артиллерийское орудие, способное стрелять на расстояние более 1600 километров. Издание приводит заявление министра сухопутных войск США Марка Эспера, который на прошлой неделе заявил о разработке "суперпушки", способной поражать цели на расстоянии в 1000 миль (около 1600 километров).

"Никакая пушка не способна стрелять на такое расстояние. Для этого должны быть использованы исключительно ракетные технологии. А так как запуск ракет не может осуществляться из пушки, то, соответственно, речь идет, вероятнее всего, о некоей пусковой установке и ракетной системе. Артиллерийский снаряд не сможет преодолеть расстояние в 1600 километров, это противоречит всем законам физики", — сказал Коротченко.

Комментируя версию о том, что США, называя эту разработку "суперпушкой", пытаются избежать нарушения совместного с Россией договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), эксперт отметил, что "Штаты уже выходят из этого договора, поэтому для них в этом плане никаких ограничений нет".

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении ДРСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США о нарушении Москвой ДРСМД голословны, ракета 9М729 была испытана на разрешенную договором дальность.

Госсекретарь США Майк Помпео 4 декабря 2018 года заявил, что у России есть 60 дней, чтобы "вернуться к выполнению" ДРСМД. Он добавил, что если этого не произойдет, Вашингтон приостановит обязательства по договору. США уточнили, что это может произойти уже 2 февраля.