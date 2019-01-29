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Названо число "ракет Путина", которые уничтожат США
Названо число "ракет Путина", которые уничтожат США

Подземная Великая стена: где Китай прячет ядерные ракеты 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ракетные войска китайской армии провели симуляцию запуска межконтинентальных баллистических ракет из подземных бункеров. Подобными учениями военные готовятся к контратаке в случае начала ядерной войны.
Об учениях пишет американское издание Business Insider, отмечая при этом, что военная доктрина Китая исключает возможность нанесения удара первой. В статье отмечается, что ракеты расположены в укрепленных и защищенных бункерах глубоко в горах. Это разнообразные ракеты шахтного базирования. Китай также располагате баллистическими ракетами на мобильных платформах и подводных лодках.
Издание напоминает, что в ноябре 2018 года Китай испытал новую баллистическую ракету дальнего радиуса действия. Об этом рассказывала и "РГ". В нынешнем году ожидается, что в КНР объявят еще об одной межконтинентальной баллистической ракете — DF-41. Все эти действия говорят о том, что Пекин пытается усилить свои возможности "ядерного сдерживания", в то время как Россия и США готовятся к обновлению собственных стратегических ракет.
На учениях по симуляции запуска ракет провели и тренировку по выживанию после ядерной атаки в специальных бункерах. Как предполагает американское издание, их построил инженер Цянь Цю. Именно он недавно получил награду за достижения в развитии хранилищ для китайских ядерных боеголовок.
В Китае заявляют, что бункеры — это "подземная Великая стена". Они могут выдержать прямой ядерный удар и столкновение с пассажирским самолетом.
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Оружие , Азия , Армия , Китай
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