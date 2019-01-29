Устроенный Россией показ подозрительной ракеты рассмешил США

Демонстрация российской крылатой ракеты 9М729 23 января является имитацией, риторикой и пропагандой. Об этом в интервью Deutsche Welle заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и вопросам международной безопасности Андреа Томпсон

По ее словам, у присутствовавших на этом мероприятии не было возможности задавать вопросы. «Это было просто смешно», — сказала она, добавив, что демонстрация ракеты в статике не является доказательством того, что дальность полета 9М729 соответствует Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

23 января Россия на брифинге в подмосковном парке «Патриот» показала иностранным военным атташе крылатую ракету наземного базирования 9М729, которая, по версии Вашингтона, нарушает ДРСМД. Сообщалось, что представители США проигнорировали мероприятие.