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Устроенный Россией показ подозрительной ракеты рассмешил США 

Lenta.ru
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Демонстрация российской крылатой ракеты 9М729 23 января является имитацией, риторикой и пропагандой. Об этом в интервью Deutsche Welle заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и вопросам международной безопасности Андреа Томпсон.
По ее словам, у присутствовавших на этом мероприятии не было возможности задавать вопросы. «Это было просто смешно», — сказала она, добавив, что демонстрация ракеты в статике не является доказательством того, что дальность полета 9М729 соответствует Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
23 января Россия на брифинге в подмосковном парке «Патриот» показала иностранным военным атташе крылатую ракету наземного базирования 9М729, которая, по версии Вашингтона, нарушает ДРСМД. Сообщалось, что представители США проигнорировали мероприятие.
16 января США назвали дату выхода из ДРСМД в случае, если Москва не вернется к его исполнению. Процесс начнется 2 февраля. Президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из соглашения 20 октября 2018 года.
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Оружие , В мире , Политика , Андреа Томпсон , Дональд Трамп , Deutsche Welle , США
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