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Российский ядерный «Сармат» пересчитали в жизнях американцев 

Lenta.ru 43 минуты назад
Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) РС-28 «Сармат» способна переносить от 6,75 до 7,5 ядерных мегатонн, что может унести жизни от 33,75 до 37,5 миллиона человек в густонаселенных районах США, пишет в еженедельнике «Звезда» военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
«Десять "Сарматов" уничтожат все американское население», — заключает специалист.
Леонков добавляет, что «80 процентов населения Соединенных Штатов Америки живет в основном на Западном и Восточном побережье». По его мнению, «при глобальном конфликте с применением ядерного оружия обмен ударами с использованием МБР рано или поздно заканчивается», в связи с чем российские подводные беспилотники «Посейдон» могут сказать «последнее слово» в глобальной войне.
«В итоге на континентальной части США практически не останется мест, не пострадавших от последствий применения ядерного оружия. Разрушено и заражено будет все: и сотни тысяч квадратных километров материковой территории, и прибрежная акватория. Никто не выживет», — пишет эксперт.
Согласно официальным заявлениям, межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», способная нести полезную нагрузку порядка десяти тонн, может достигать территории противника по баллистической траектории, проходящей через Южный полюс, и перемещаться на сверхмалой высоте.
В настоящее время ракета прошла бросковые испытания. Полноценные летные тесты оружия должны начаться в 2019 году. До 2025 года российские военные должны получить более 40 единиц «Сарматов». Ракеты заменят производившиеся в УССР комплексы Р-36М2 «Воевода».
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Оружие , Армия , Видео , Журнал "Арсенал отечества" , США
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