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Советское наследие в США: американские военные изучают гаубицу Д-30 

Российская Газета 1 час назад
Фото: US Army photo
Специалисты SFAB (Бригады помощи силам безопасности), ответственные за обучение армий в развивающихся странах, теперь сами вынуждены учиться. Об этом сообщает журнал Popular Mechanics.
Не секрет, что на вооружении у государств, некогда входивших в соцлагерь или сферу влияния СССР, находится много советской военной техники. В том числе и гаубиц Д-30. Это неудивительно, они дешевые и при этом эффективные.
Так что американцам, прежде чем "натаскивать" подопечных нужно самим хорошо управляться с советскими орудиями.
В частности, сейчас гаубицу осваивает 3-я бригада SFAB, базирующаяся в Форд-Худе (Техас). Затем они применят свои навыки в командировках.
Главным пунктом назначения подразделений SFAB в настоящее время является Афганистан.
По словам подполковника Джулиана Уркидеса, командира 4-го батальона полевой артиллерии, около 65 стран, включая союзников и партнеров США, используют эту гаубицу. Поэтому им надо стать экспертами по этому орудию.

Справка "РГ"

Буксируемая 122-миллиметровая гаубица Д-30 была принята на вооружение в 1960 году взамен легендарной М-30. Разрабатывал ее конструктор Федор Петров, возглавлявший ОКБ завода № 9. Главным отличием орудия стал лафет из трех станин, способных образовывать угол 120°. Это повышало устойчивость при круговом обстреле. Кроме того, орудие можно было буксировать стволом вперед.
Масса гаубицы — 3 200 кг. Длинна ствола — 4 660 мм. Скорострельность — 7-8 выстрелов в минуту. Прицельная дальность — 15 300 м.
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Оружие , Армия , США
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