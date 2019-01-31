Крылатые ракеты: фрегат ЧФ «отбился» от авиации противника

Экипаж фрегата Черноморского флота "Адмирал Макаров" провел в Средиземном море тренировку по противовоздушной обороне. Об этом сообщает пресс-служба ЧФ.

По легенде учения, авиация условного противника при подлете к пункту базирования кораблей в дальней морской зоне запустила крылатые ракеты. "Расчеты боевых информационных постов (БИП) обнаружили и классифицировали имитированные цели, а расчеты ПВО при подходе условных воздушных целей на дистанцию поражения электронными пусками успешно их уничтожили", — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в ходе тренировки совместно с дежурной сменой центра управления флота была проверена организация связи на запасных и резервных частотах.

Фрегат "Адмирал Макаров" выполняет поставленные задачи в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море с ноября 2018 года.