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Крылатые ракеты: фрегат ЧФ «отбился» от авиации противника 

РИА Новости Крым + ещё 8 14 часов назад
Фото: РИА Новости
Экипаж фрегата Черноморского флота "Адмирал Макаров" провел в Средиземном море тренировку по противовоздушной обороне. Об этом сообщает пресс-служба ЧФ.
По легенде учения, авиация условного противника при подлете к пункту базирования кораблей в дальней морской зоне запустила крылатые ракеты. "Расчеты боевых информационных постов (БИП) обнаружили и классифицировали имитированные цели, а расчеты ПВО при подходе условных воздушных целей на дистанцию поражения электронными пусками успешно их уничтожили", — рассказали в пресс-службе.
Кроме того, в ходе тренировки совместно с дежурной сменой центра управления флота была проверена организация связи на запасных и резервных частотах.
Фрегат "Адмирал Макаров" выполняет поставленные задачи в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море с ноября 2018 года.
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