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Как российский «Охотник» увеличит ударный потенциал ВКС 

Российская Газета 40 минут назад
Фото: Популярная механика \ youtube.com
К такому выводу пришел портал militarywatchmagazine.com. В публикации, посвященной этому беспилотнику-невидимке, говориться о том, что "Охотник" будет использоваться в качестве тактического бомбардировщика на ближней и средней дистанции, тем самым дополняя возможности стратегического тяжелого бомбардировщика ПАК ДА, работа над созданием которого еще ведется.
Также сообщается, что основным предназначением "Охотника", вероятно, является проникновения в воздушное пространство противника для нанесения ударов по тактическим объектам в тылу. Кроме того, в перспективе новый российский дрон будет применяться для борьбы с вражескими кораблями.
Автор публикации отмечает, что использование подобных скрытых беспилотников для проникновения во вражеское воздушное пространство экономически выгоднее, чем применение тяжелых пилотируемых бомбардировщиков-невидимок, таких как, например, американский B-2 Spirit стоимостью более двух миллиардов долларов.
"Западные аналитики предполагают, что российский беспилотник, вероятно, будет более боеспособным, чем любая подобная западная платформа, находящаяся в настоящее время на вооружении, поскольку Соединенные Штаты относительно мало инвестировали в развитие стелс-технологий для своих боевых дронов", — отмечает militarywatchmagazine.com.
Также в публикации говорится, что "Охотник" позволит использовать России передовой боевой самолет продвинутого типа, которого нет у НАТО, и, вероятно, это приведет к тому, что Запад попытается разработать собственный аналог нового российского дрона.
Напомним, ранее Business Insider объяснил, чем российский "Охотник" усложнит жизнь американским пилотам.
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Оружие , Армия , НАТО
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