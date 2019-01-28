Фото: Войска ПВО России впервые применили новейшее оружие

Внешне новые комплексы легко узнать по шести ракетам вместо четырех. "Бук-М3" на метр длиннее предшественников — в новых отсеках разместилось дополнительное электронное оборудование. Это очень умная машина, хотя и "Бук-М2" далеко не дурак.

— Увеличилась дальность стрельбы и эффективность работы по низколетящим целям. Значительно повысилось быстродействие. Если раньше расчету приходилось минут пять щелкать тумблерами, проверяя готовность систем, то новый "Бук" обследует себя сам и гораздо быстрее, — рассказал офицер из группы управления дивизиона.

Комплекс "Бук" — не одна машина, а целый десяток. У каждой своя роль и все помогают друг другу выполнить общую работу. Есть огневые установки — они находят радарами цели и пускают по ним ракеты, могут работать автономно. Пуско-заряжающие машины снабжают боеприпасами головную и могут стрелять сами по ее команде. Есть радар на гусеничном ходу и раскладной мачте: его можно спрятать в лесу, выставить антенну над деревьями, искать цели и давать пусковым установкам команду на уничтожение. Одним залпом дивизион "Буков" может уничтожить целый авиаполк, 24 воздушных цели.

Вместе с зенитчиками под Курском были подняты по тревоге ракетчики, химики, специалисты по радиэлектронной борьбы, летчики-истребители. Войска покинули городки и рассыпались по лоесам, изготовившись к работе. Ракетчики — нанести испепеляющий удар, химики — прикрыть отход ракетчиков, РЭБовцы — подавить связь и радары противника.