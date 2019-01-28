В России освоили мобильную заправку ракет

НПО машиностроения, разрабатывающее межконтинентальные баллистические ракеты «Стилет» и гиперзвуковой блок «Авангарда», зарегистрировало мобильный способ заправки ракет.

Использующийся сейчас метод предполагает доставку топлива в цистернах по железной дороге, подготовку в спецхранилищах по температуре и степени насыщенности газами, передает РИА «Новости» со ссылкой на НПО.

После этого топливо отправляют в автозаправщик, который уже заправляет ракеты на стартовой позиции.

«У этого метода есть огромный плюс — он проверен десятилетиями. Это прозвучит парадоксально, но время работает против него, с годами такой способ подготовки топлива становится все менее надежным», — пояснили в НПО.

Оборудование, использующееся для работы старого метода, было произведено еще в СССР, его необходимо восстанавливать и ремонтировать, но комплектующих для него уже не производится, потому использование требует больших финансовых вложений.

«Долгое время ведутся поиски нового альтернативного метода подготовки компонентов ракетного топлива. И он был найден. Новый способ запатентован. Он заключается в использовании мобильных агрегатов, которые заправляются из железнодорожных цистерн и самостоятельно осуществляют подготовку топлива перед заправкой ракеты», — пояснили в НПО.

Отмечается, что отказ от старого метода заправки ракет даст системам несколько преимуществ, включая переброску в любой регион, где требуется пуск.

«Агрегаты для подготовки топлива построены на современной элементной базе и в будущем позволят автоматизировать процесс подготовки компонента. В третьих, по сравнению с используемым перспективный метод безопаснее», — добавили в НПО.

Использующиеся для заправки элементы включают в себя вещества первого класса опасности, амил и гептил. «Новый метод дает возможность сократить количество переливов, и, как следствие, опасных операций — перестыковок», — пояснил инженер машиностроения НПО Святослав Лемешев.