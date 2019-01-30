В Минобороны рассказали, за каким российским оружием за рубежом «выстроилась очередь на многие годы вперед»

Минобороны рассказали, за каким российским оружием за рубежом «выстроилась очередь на многие годы вперед». По словам директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева, речь идет о ПТРК «Корнет».

«За противотанковыми ракетными комплексами «Корнет» выстроилась очередь на многие годы вперед», — сказал Шугаев.

По его словам, операция ВС РФ в Сирии способствовала росту спроса на российское оружие ввиду его эффективности и надежности в условиях конфликта. Кроме того, немаловажным стимулом к продвижению нашего вооружения на внешних рынках, по словам главы ФСВТС, стало то, что Россия предлагает клиентам и партнерам свое технологическое сотрудничество в этой области.

Кроме того, Шугаев рассказал также о содержании российских экспортных портфелей. Так, по его словам, более половины всего экспорта российских вооружений составляет авиационная техника. Кроме того, почти 10% российского экспорта вооружений — техника для ВМС.

Тем самым, по словам главы службы, ежегодно Россия экспортирует оружия на 15 млрд долларов США, при этом портфель экспортных заказов составляет порядка 55 млрд