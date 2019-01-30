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В Минобороны рассказали, за каким российским оружием за рубежом «выстроилась очередь на многие годы вперед» 

ТК «Звезда» + ещё 3
Также глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев рассказал об объеме портфеля экспортных заказов российских предприятий.
В Минобороны рассказали, за каким российским оружием за рубежом «выстроилась очередь на многие годы вперед». По словам директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева, речь идет о ПТРК «Корнет».
«За противотанковыми ракетными комплексами «Корнет» выстроилась очередь на многие годы вперед», — сказал Шугаев.
По его словам, операция ВС РФ в Сирии способствовала росту спроса на российское оружие ввиду его эффективности и надежности в условиях конфликта. Кроме того, немаловажным стимулом к продвижению нашего вооружения на внешних рынках, по словам главы ФСВТС, стало то, что Россия предлагает клиентам и партнерам свое технологическое сотрудничество в этой области.
Кроме того, Шугаев рассказал также о содержании российских экспортных портфелей. Так, по его словам, более половины всего экспорта российских вооружений составляет авиационная техника. Кроме того, почти 10% российского экспорта вооружений — техника для ВМС.
Тем самым, по словам главы службы, ежегодно Россия экспортирует оружия на 15 млрд долларов США, при этом портфель экспортных заказов составляет порядка 55 млрд
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Оружие , Армия , Видео , Дмитрий Шугаев , Министерство обороны , Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству
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