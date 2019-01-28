Россия выполнила план по экспорту оружия на 2018 год

Дмитрий Шугаев. Россия по итогам минувшего года полностью выполнила план по поставкам оружия за рубеж, объявил в понедельник глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству "Окончательные цифры, все выверенные станут достоянием общественности после того, как мы доложим их президенту России. Сегодня с уверенностью можно сказать, что план мы выполнили", — сказал Шугаев в интервью телеканалу НТВ. По его словам, последние три года экспорт держится на уровне 15 миллиардов долларов. Портфель экспортных контрактов составляет 55 миллиардов долларов.