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Россия выполнила план по экспорту оружия на 2018 год 

РИА Новости + ещё 2 34 минуты назад
Фото: ТАСС
Россия по итогам минувшего года полностью выполнила план по поставкам оружия за рубеж, объявил в понедельник глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
"Окончательные цифры, все выверенные станут достоянием общественности после того, как мы доложим их президенту России. Сегодня с уверенностью можно сказать, что план мы выполнили", — сказал Шугаев в интервью телеканалу НТВ.
По его словам, последние три года экспорт держится на уровне 15 миллиардов долларов. Портфель экспортных контрактов составляет 55 миллиардов долларов.
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Оружие , Армия , Политика , Дмитрий Шугаев , Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству , НТВ
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