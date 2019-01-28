Yomiuri: США хотят к 2025 году разместить в Японии новый радар ПРО

США в рамках укрепления системы обороны своей территории от удара межконтинентальных баллистических ракет (МБР) планируют к 2025 году разместить в Японии новый мощный наземный радар. Об этом сообщила в понедельник газета Yomiuri.

Аналогичный радар планируется также дислоцировать и на Гавайях в 2023 году, чтобы обеспечить более широкую зону покрытия. Отмечается, что подобная система слежения призвана зафиксировать запуск МБР, в том числе с мобильной пусковой установки, и передать информацию о месте старта и траектории для дальнейшего нанесения удара с помощью установок с противоракетами в штатах Калифорния и Аляска

За счет более близкого расположения радаров к Корейскому полуострову США в первую очередь хотят устранить угрозу ракетного удара со стороны КНДР. Соответствующий пункт о необходимости укрепления систем наблюдения в Азиатско-Тихоокеанском регионе был также ранее внесен в новую Стратегию дальнейшего развития системы ПРО США.

Издание отмечает, что такой мощный радар может оказывать серьезное воздействие на окружающую среду, и поэтому планы Вашингтона, вероятно, столкнутся с критикой местных властей в Японии. Кроме того, к 2023 году японская сторона намерена развернуть в префектурах Ямагути и Акита два американских наземных комплекса ПРО Aegis Ashore. Это также уже вызвало негативную реакцию в префектуральных администрациях.