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Боевая «Карнивора» впервые испытала оружие 

Вести.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РГ
Российский дрон-перехватчик "Карнивора" провел испытания вооружения. Что именно тестировали, не известно, однако ранее сообщалось, что беспилотник оснащен сетеметом, для перехвата других БПЛА, и устройством для сброса осколочно-фугасных гранат и небольших противотанковых бомб, пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе.
Собеседник агентства уточнил, что после завершения заводских испытаний, дрона могут проверить в реальном бою.
40-килограммовый боевой беспилотник "Карнивора", или плотоядный, если переводить с латыни, разработан в компании "Микран". Размах его крыльев — 5 метров, а максимальная скорость — 150 километров в час. В воздухе дрон может провести до 15 часов.
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Оружие , Армия , Войска , ИТАР-ТАСС
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