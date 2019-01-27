В состав американского флота вошел второй современный и дорогой эсминец

Второй эсминец "Майкл Монсур" класса Zumwalt (DDG-1001) вошел в состав ВМС США . Первый подобный эсминец введен в строй в 2016 году.

Церемония введения в строй прошла в Сан-Диего, штат Калифорния​​​. Экипаж будет состоять из 148 офицеров и матросов. Эсминец этого класса предназначен как для борьбы с наземными силами противника, так и для огневой поддержки с моря и борьбы с авиацией.

"Этот эсминец — один из наиболее боеспособных средств, которыми обладает наша страна. Этот корабль обеспечит независимое присутствие и сдерживание на ближайшие десятилетия", — отметил министр военно-морских сил США.

Стоимость первого корабля серии составила 4,4 миллиарда долларов. Из-за высоких затрат программа строительства была сокращена с 32 до всего лишь трех, сообщает РИА Новости

По данным ТАСС, первый эсминец был заложен в 2010 году, введен в строй в октябре 2016 года. Третий — " Линдон Джонсон " — был заложен в январе 2017 года. Ожидается, что ВМС получат его в 2020 году.

"Майкл Монсур" (второй по счету), что сейчас вошел в состав флота, в декабре 2017 года на испытаниях вышел из строя. Выяснилось, что одну из силовых установок надо менять, специалисты обнаружили трещины в лопатках турбины. Она обошлась налогоплательщикам в 20 миллионов долларов.

Сейчас основное вооружение Zumwаlt — крылатые ракеты Tomahawk и, наверное, самые дорогие корабельные пушки в мире. Два 155-миллиметровых орудия стреляют не простыми снарядами, а активно-реактивными, управляемыми, высокоточными боеприпасами. Они больше нигде не используются, поэтому товар, можно сказать, штучный. Издание Defense News подсчитало, что с учетом стоимости разработки, каждый выстрел из пушки Zumwalt стоит 800 тысяч долларов.