«Охотник» дал надежду на возрождение российских боевых беспилотников

«Сделали поистине красивую машину. Обводы великолепны». Такими восхищенными словами специалисты реагируют на появление фотографий нового российского беспилотника. Можно ли сказать, что Россия наконец преодолевает свое колоссальное отставание в создании БПЛА — и ради каких задач создается эта машина?

Появившиеся накануне изображения перспективного ударного российского беспилотника «Охотник» незамедлительно привлекли внимание зарубежных экспертов. В США даже сделали первые выводы. Как пишет Business Insider, построенный по схеме «летающее крыло» российский БПЛА похож на самый скрытный американский бомбардировщик B-2 Spirit.

Отсутствие вертикального хвостового оперения, которое необходимо для самолетов со сверхзвуковыми скоростями и высокой маневренностью, по мнению амерканцев, говорит о том, что новый БПЛА будет дозвуковым. При этом издание напомнило о заявлениях представителей российской оборонной промышленности о том, что «Охотник» станет прототипом истребителя шестого поколения и сможет вести воздушный бой. Однако, дозвуковые беспилотники из-за своей скорости полета уязвимы перед авиацией противника, отметил Business Insider, подчеркнув, что именно поэтоу американские беспилотники применяются только для уничтожения наземных целей.

Кроме того, издание напомнило о том, что на снимках киля одного из российских истребителей пятого поколения Су-57 было замечено изображение самолета, построенного по схеме «летающее крыло» рядом с силуэтом другого Су-57. По мнению автора, это указывает на возможность совместного применения «Охотников» с «сушками». Если такие предположения подтвердятся, то это, предупреждает Business Insider, значительно усложнит жизнь американским военным.

Сверхзвуковой скоростью пожертвовали намеренно

С некоторыми выводами американцев согласны и российские специалисты. Эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов указывает, что «Охотник» действительно будет дозвуковым аппаратом. Однако это не значит, что выживаемость «Охотника» будет мала. Она зависит не только от маневренности и скорости, а также от заметности для РЛС противника. «Похоже, в данном случае было принято решение пойти в русле мировых тенденций, пожертвовав маневренностью в пользу снижения радиолокационной заметности», — сказал Федутинов газете ВЗГЛЯД

Военный эксперт Антон Лавров также считает, что наличие или отсутствие хвостового оперения не влияет на уязвимость БПЛА перед современными истребителями. Более того, по его словам, «Охотник» не разрабатывался как истребитель. Его главное назначение — ударная миссия (по наземным целям — ВЗГЛЯД), «а здесь важна не сверхзвуковая скорость, а малозаметность». «Он похож не только на В-2, но и на несколько других типов малозаметных беспилотников, которые сейчас разрабатываются в США, Китае и других странах. Это просто общая схема „летающего крыла“, которая наиболее оптимальна для малозаметности и возможности нести вооружение», — рассказал Лавров газете ВЗГЛЯД.

С тем, что создатели «Охотника» стремились максимально снизить его заметность, согласен и эксперт Центра анализа стратегий и технологий Сергей Денисенцев. По его словам, с этой целью в жертву были принесены «многие компоненты». Однако он отметил и другие особенности аппарата — однодвигательную компоновку и рассчитанное на большую нагрузку «массивное шасси». «Это нечасто видишь на беспилотниках», — сказал Денисенцев газете ВЗГЛЯД.

По оценке заслуженного военного летчика Владимира Попова , главной особенностью новинки стала компоновка. «Там будут меняться блоковые части. Сегодня один вариант, завтра будет вариант, который будет уничтожать танковую броню», — рассказал летчик.

По его словам, «Охотник» станет переходным вариантом от пятого к шестому поколению боевых самолетов. «Поэтому в нем стоит двигатель АЛ-41Ф, всережимный. Самолет будет иметь возможность перехвата воздушных целей и ухода от средств ПВО, сможет наносить удары по наземным и морским целям», — утверждает Попов.

Кроме того, американские эксперты правы, что новый БПЛА может быть использован совместно с истребителем пятого поколения Су-57. Так, Федутинов считает реальной связку «Охотника» с Су-57, которая возможна за счет «унификации их систем, которая была одним из принципов, положенных в основу разработки нового беспилотника, создаваемого, к слову, также ПАО „Сухой“

Лавров объяснил, что „Охотник“ может управляться с Су-57, использоваться для разведки целей и для подавления ПВО там, где для пилотируемого самолета слишком опасно.

Для чего России ударный беспилотник

Ударные беспилотники уже давно используются многими странами (и это не только США и Китай, но и Иран, Израиль, Турция и другие) и даже террористическими и прочими вооруженными группировками. Такие БПЛА широко применялись в последних военных конфликтах, прежде всего в Сирии. Однако именно в этой сфере Россия до последнего времени была в числе отстающих.

СССР с шестидесятых годов лидировал в разработке БПЛА, почдеркивают авторы телеграм-канала „Взгляд человека в лампасах“. „Трудно сказать, что произошло и почему сегодня, имея великолепные пилотируемые машины, соответствующие мировому уровню, у нас полностью отсутствуют современные беспилотники. Мы отстаем не на годы — на десятилетия“, — отмечается в сообщении.

России как воздух нужен хороший БПЛА, способный решать широкий круг задач — или группа подобных аппаратов различного назначения, объясняет канал. И главной задачей беспилотника должно быть поражение противника огневыми средствами. Такого БПЛА в распоряжении ВКС России на данный момент просто нет. Однако авторы телеграм-канала высоко оценили внешний вид „Охотника“: „Люди, которые его проектировали, сделали поистине красивую машину. Обводы великолепны“.

Впрочем, значение имеет не только внешность, но и функциональность, и стоимость нового БПЛА. От соотношения „стоимость — эффективность“ и будет, возможно, зависеть, какое количество таких машин сможет появиться в составе ВКС РФ. Стоит лишь понимать, что „Охотник“ пока даже не совершил первый полет. Перед его попаданием в строй — если оно состоится — пройдет еще много времени.

Важность же такого типа военной техники сложно переоценить. Одна из идей использования ударных беспилотников заключается в решении боевых задач при противостоянии со слабым противником, подчеркнул Сергей Денисенцев. В таком случае выгоднее применять именно дроны, а не пилотируемую авиацию, так как это гораздо дешевле. В случае с хорошо оснащенным противником беспилотники также необходимы и активо испольхуются. Это позволяет не ставить под угрозу жизнь летчиков, тем более если вероятность потери самолета очень высока, объяснил эксперт.

За ударными беспилотниками будущее авиации, подчеркнул Денисенцев.

»Нужно развивать технологии самих беспилотников, систем дистанционного управления и систем искусственного интеллекта. Надо работать над совершенствованием этих систем. БПЛА открывают возможности полетов в таких условиях, где человек уязвим. Возможности пилотируемого самолета всегда ограничены. Физиологические возможности человека небеспредельные. БПЛА не боятся полетов с высокими перегрузками и полетов с высокой вероятностью потери. США и Китай очень много вкладывают в развитие беспилотной авиации», — пояснил Сергей Денисенцев.

Потребность в ударных БПЛА именно такого типа, как «Охотник» Федутинов объяснил тем фактом, что далеко не во всех конфликтах эффективны широко распространенные сегодня беспилотники MALE-класса (средневысотные большой продолжительности полета — ВЗГЛЯД), такие как американские Predator и Reaper и их зарубежные аналоги. И дело тут в их уязвимости перед современными средствами ПВО, подчеркнул собеседник, которая у малозаметного БПЛА значительно ниже.

«Даже если «Охотник» будет дозвуковой, понятно, что скорость у него будет приближаться к скорости звука. Он может нести все типы управляемых боеприпасов, которые есть у нас на вооружении. «Это полноценная беспилотная замена бомбардировщику», — заверил Лавров, добавив, что область применения «Охотника» достаточно широка: это и нанесение ударов по хорошо защищенным целям в системе ПВО, и удары на дальние расстояния.