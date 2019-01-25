У берегов Крыма засекли несколько самолетов-разведчиков

Самолет радиоэлектронной разведки RC-135V ВВС США бортовым номером 64-14841 был замечен неподалеку от берегов Крыма и Краснодарского края. По информации PlaneRadar, самолет поднялся в воздух с авиабазы Суда-Бей в Греции. Он более трех часов находился в этом районе и несколько раз облетел полуостров. Для его заправки с базы Милденхолл в Великобритании был направлен Boeing KC-135 Stratotanker с бортовым номером 57-2605.

Возле границ Калининградской области был зафиксирован еще один радиоразведчик RC-135V с бортовым номером 64-14844. Он поднялся в воздух с авиабазы в Великобритании. Там же был замечен патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВВС США. У границ региона также был замечен шведский самолёт радиоэлектронной разведки GIV SP с бортовым номером 102003.