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У берегов Крыма засекли несколько самолетов-разведчиков 

Рамблер + ещё 3 33 минуты назад
Фото: CC BY 2.0 / Alan Wilson / Boeing RC-135V
У границ России замечены несколько самолетов-разведчиков, пишет РИА «Новости» со ссылкой на мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Самолет радиоэлектронной разведки RC-135V ВВС США бортовым номером 64-14841 был замечен неподалеку от берегов Крыма и Краснодарского края. По информации PlaneRadar, самолет поднялся в воздух с авиабазы Суда-Бей в Греции. Он более трех часов находился в этом районе и несколько раз облетел полуостров. Для его заправки с базы Милденхолл в Великобритании был направлен Boeing KC-135 Stratotanker с бортовым номером 57-2605.
Возле границ Калининградской области был зафиксирован еще один радиоразведчик RC-135V с бортовым номером 64-14844. Он поднялся в воздух с авиабазы в Великобритании. Там же был замечен патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВВС США. У границ региона также был замечен шведский самолёт радиоэлектронной разведки GIV SP с бортовым номером 102003.
Комментарии
Оружие , Армия , Boeing , РИА Новости , Республика Крым , США
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