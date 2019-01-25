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Европа испытала оружие против «Арматы» 

Lenta.ru 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Французский производитель вооружения и военной техники Nexter установил на танк Leclerc 140-миллиметровую пушку повышенного могущества, пишет Jane's. Орудие уже испытано: из него произведено уже более 200 выстрелов.
Цель тестов — собрать данные для франко-немецкого проекта по созданию нового основного боевого танка, который должен заменить Leopard 2 и Leclerc. Последний в данном случае получил новую пушку только в рамках эксперимента и не будет массово вооружаться ею.
Ожидается, что орудие обеспечит увеличение огневой мощи на 70 процентов в сравнении со стандартными 120-миллиметровыми пушками, которыми оснащены танки армий стран НАТО.
Интерес европейцев к разработке более мощных пушек продиктован созданием в России танка Т-14 на базе платформы «Армата», отмечает в своем блоге военный эксперт Алексей Хлопотов. «Судя по всему, появление в Европе новой 140-миллиметровой пушки вгонит последний гвоздь в гроб проекта "Армата"», — пишет он, высказывая мнение, что в ответ российскому Минобороны придется вновь обратить внимание на проекты танков с пушками калибра 152 миллиметра.
Над увеличением огневой мощи своих танков работают и британские военные.
Несмотря на распространенное на Западе мнение о превосходстве российского танкового парка в связи с созданием Т-14, в действительности этой техники в войсках очень мало: замминистра обороны Алексей Криворучко заявлял, что в 2018 году армии будут переданы только девять машин по контракту на поставку 132 Т-14 и Т-15. Какую долю от этого количества составляют новейшие танки, неизвестно. Отказ от массовых закупок данной техники власти объясняют ее дороговизной.
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Оружие , Армия , Алексей Криворучко , Министерство обороны , НАТО
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