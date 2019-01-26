«Мощнейший щит»: WSJ назвал российское оружие, способное противостоять Западу

Внедрение Россией зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» является угрозой для авиации США. Такое мнение выразил журналист издания The Wall Street Journal Томас Гроув.

По его словам, Пентагон должен пересмотреть свою военную стратегию, так как российские ПВО «угрожают господству США в воздухе».

Специалист отметил, что С-400 «Триумф» является «мощнейшим противовоздушным щитом». Комплекс способен менять расчеты США и их союзников в тех точках, где он был развернут.

Кроме того, как пишет Гроув, популярность С-400 «Триумф» у таких стран, как Турция, Индия и Саудовская Аравия вызывает тревогу у стран НАТО . При этом, как говорится в материале, покупатели российского вооружения не страшатся санкций США из-за сотрудничества с Москвой.

Так, наличие у России С-400 «Триумфа» попросту лишает Штаты «геополитических преимуществ» и способности «действовать свободно».

«Продавая С-400 в другие страны, Россия распространяет среди них возможности сдерживания ВС США», — заявляет журналист.

Гроув подчеркивает, что по своим возможностям российский зенитный ракетный комплекс сильно превосходит американскую систему ПВО «Патриот» в способности отслеживать потенциальные цели и обнаруживать самолеты-невидимки. Кроме того, отмечается эффективность системы радиолокационного мониторинга российских ЗРК.

Все это, как заключает американский специалист, делает С-400 «смертоносным оружием», которое сможет эффективно противодействовать вмешательству Запада.