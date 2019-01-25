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Когда пистолет «Удав» примут на вооружение, решат весной 

Вести.Ru 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Решение о запуске нового российского пистолета "Удав" в серию примут в марте 2019 года. Именно тогда состоится заседание специальной комиссии, за которой и останется последнее слово, рассказали агентству РИА Новости в ЦНИИТОЧМАШ.
Ранее стало известно, что пистолет прошел государственные испытания и рекомендован к постановке на вооружение российской армии.
Основная отличительная особенность нового "Удава" — патрон 9х21 миллиметра. Он мощнее боеприпасов пистолета Макарова или "Грача", принятого на вооружение несколько лет назад. Однако патрон этот очень редкий: его использует только СПС "Гюрза", или самозарядный пистолет Сердюкова.
Ради удобства стрелка "Удав" получил универсальную планку Пикатинни. На нее крепятся лазерный целеуказатель или фонарь. А вот можно ли поставить на пистолет, например, коллиматорный прицел, не известно.
Общий вес пистолета — 980 граммов, размер магазина — 18 патронов.
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Оружие , Армия , ЦНИИТОЧМАШ
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