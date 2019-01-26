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Эксперт США назвал модернизированный Ту-22М3 смертоносной угрозой 

Российская Газета + ещё 4 4 минуты назад
Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
Старший аналитик американского национального института государственного управления Марк Шнайдер высоко оценил модернизированный бомбардировщик Ту-22М3. Российскому самолету он посвятил статью, которая опубликована на сайте военно-морского института США.
Шнайдер признается, что новый комплекс вооружений бомбардировщика впечатляет своими возможностями борьбы против наземных целей и кораблей. Ту-22М3 будет оснащен сверхбыстрыми ракетами большой дальности как с ядерными, так и с обычными боеголовками.
Аналитик похвалил российские системы радиоэлектронного подавления, которые усложняют перехват данного самолета, а также напомнил о разработке Россией противокорабельного варианта новой гиперзвуковой ракеты "Циркон" и крылатой ракеты сверхбольшой дальности для Ту-22М3.
По мнению военного эксперта, угрозу со стороны российского Ту-22М3 США придется учитывать еще в течение 20 лет. "ВМС США должны в ближайшее время разработать технику и военную доктрину для борьбы с этой смертоносной угрозой дальнего радиуса действия", — цитирует Шнайдера РИА Новости.
Ранее американское издание The National Interest отметило, что Россия успешно модернизирует уже известные и хорошо зарекомендовавшие себя самолеты, добавляя им новые возможности. Лучше всего это иллюстрирует Ту-22. После модернизации этого самолета сначала появился Ту-22М, а затем еще более совершенный Ту-22М3. Следующим этапом развития стал Ту-22М3М, который National Interest называет "суперсмертоносным".
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Комментарии14
Оружие , Армия , Марк Шнайдер , РИА Новости , США
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