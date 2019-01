U. S. Naval Institute: обновленный бомбардировщик Ту-22М3 угрожает ВМС США

Бомбардировщики российских ВВС вернули себе противокорабельные возможности. Во время холодной войны советский бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М, в НАТО обозначаемый как Backfire, был одной из наиболее серьезных угроз для авианосных ударных групп ВМС США. Недавняя, усовершенствованная уже в постсоветское время версия Ту-22М3М обладает более серьезными возможностями практически во всех областях, кроме незаметности. В 2012 году российская газета «Известия» писала, что все Ту-22М3 получат возможность выполнять задачи на море. В 2018 году главное официальное информационное агентство России ТАСС сообщило, что до новой версии будет модернизировано 30 бомбардировщиков, которые получат гиперзвуковые ракеты.

Модернизированный комплекс вооружения Ту-22М3 весьма впечатляет, расширяя возможности бомбардировщика как против наземных целей, так и против надводных кораблей. В дополнение к новым ракетам воздух — земля (Х-101 и Х-555, по данным российской прессы — прим. автора), как сообщается, бомбардировщик получит, по крайней мере, две ракеты большой дальности, обладающие сверхвысокой скоростью (с ядерными и обычными боеголовками — прим. автора), способные действовать и против наземных целей, и против кораблей. Это важно, поскольку министерство обороны США заявило, что Соединенные Штаты в настоящее время не имеют защитных средств от гиперзвуковых ракет. По заявлениям разработчика Ту-22М3, компании «Туполев» , усовершенствованный бомбардировщик будет введен в эксплуатацию в 2021 году.

Практический радиус действия стоящих на вооружении Ту-22М3 уже увеличен за счет оснащения их системой дозаправки в воздухе, сообщили в Минобороны России. По данным ТАСС, Ту-22М3 имеет дальность полета около 4350 миль (на дозвуковой скорости и большой высоте — прим. автора), что превышает дальность полета в 3700 миль, заявленную бывшим командующим ВКС России генерал-полковником Виктором Бондаревым (ныне депутатом Госдумы — прим. автора) в ноябре 2017 года. Бомбардировщики Ту-22М3 регулярно пролетают более 3100 миль для нанесения ударов по целям в Сирии . Ту-22М3М должен иметь значительно больший радиус действия, так как, по сообщению ТАСС, новый двигатель НК-32-02 идентичен тому, что получит модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М2, дальность полета которого, по словам заместителя министра обороны РФ Юрия Борисова, увеличится примерно на 600 миль.

Противокорабельная ракета большой дальности

Ту-22М3 не только имеет увеличенную дальность полета, но и, по данным российских государственных СМИ, новую сверхзвуковую крылатую ракету большой дальности Х-32. Она летит на скорости чуть ниже гиперзвуковой, несет боеголовку в различном исполнении (ядерном и обычном — прим. автора), а также способна применяться против надводных и наземных целей. Sputnik News утверждает, что ее скорость составляет 4,1 Маха, а по информации ТАСС — более 5 Маха. (5) Это представляется завышенным, за исключением, возможно, финальной стадии полета. Однако даже 4 Маха на высоте 130 тысяч футов это очень серьезная угроза, возможно даже, неуязвимая для существующих западных систем ПВО.

По данным СМИ и других российских изданий, дальность полета Х-32 составляет 620 миль. Sputnik News и Russia Beyond the Headlines сообщают, что ракета имеет ядерную боеголовку, что подтверждено в Обзоре ядерной стратегии США за 2018 год. Russia Beyond the Headlines информирует, что точность попадания Х-32 находится в пределах нескольких ярдов, а лимит веса боеголовки составляет 1002 фунта. Проще говоря, это мощная неядерная противокорабельная боеголовка. Как сообщается, Х-32 была принята на вооружение в 2016 году. Если это так, то сейчас ее могут использовать более 100 находящихся в исправном состоянии бомбардировщиков Ту-22М3.

Применение Х-32 затрудняет перехват Ту-22М3 до того, как он выпустит ракеты. Советская ракета Х-22 (по сведениям, все еще находящаяся на вооружении — прим. автора) имеет вполовину меньшую дальность. И хотя после холодной войны истребители ВМС США имеют, по сравнению с F-14, гораздо лучшие радары и авионику, им не хватает его дальности (более того, даже у F-14 дальность недостаточна для перехвата самолета, вооруженного Х-32 — прим. автора). Большая дальность полета Ту-22М3М снижает возможности ударной авианосной группы по созданию защитного барьера. Чрезвычайно высокая скорость ракеты в четыре раза уменьшает время полета по сравнению с показателями дозвуковых противокорабельных ракет, снижая оборонительную ценность изменения местоположения в промежуток между временем запуска и временем нанесения удара.

Гиперзвуковая угроза

В марте 2018 года президент России Владимир Путин в ходе оглашения своего послания Думе (так в тексте — прим. ред.) анонсировал ракету Х-47М2 «Кинжал», назвав ее гиперзвуковой ракетой с ядерной боеголовкой дальностью более 1360 миль при запуске с перехватчика МиГ-31. Ту-22М3 медленнее, чем МиГ-31, но даже при запуске со сверхзвукового бомбардировщика «Кинжал» имеет достаточно большую дальность, чтобы сделать почти невозможным для ВМС США создать какой-либо защитный барьер для перехвата самолетов Ту-22М3, прежде чем они выпустят ракеты. Это придает большое значение разработке как усовершенствованных систем противовоздушной / противоракетной обороны, способных перехватывать гиперзвуковые ракеты, так и перспективных средств оборонительного радиоэлектронного противодействия для кораблей.

Наконец, Sputnik News и ТАСС сообщают, что в комплексе вооружения Ту-22М3 имеется высокоскоростная ракета малой дальности (180 миль — прим. автора) советской эпохи Х-15 (по классификации НАТО AS-15 — прим. автора). Sputnik News сообщает, что Х-15 невозможно перехватить на финальной стадии полета, и что теперь она получила возможность применения на море. Известно, что Ту-22М3 может нести много таких ракет.

В компании «Туполев» заявляют, что будет произведена 80-процентная модернизация электроники самолета. Она включает в себя замену навигационного оборудования, узлов крепления бомб, установку новых средств связи, РЛС МВ-45, искусственного интеллекта и новой системы радиоэлектронного подавления. Сообщается, что Ту-22М3М получит электронные системы, аналогичные тем, что установлены на новом Ту-160М2. Россия приложила много усилий к созданию таких систем, и в ее прессе много ярких историй об их эффективности. И хотя российская пресса, возможно, преувеличивает, российские системы радиоэлектронного подавления очень хороши и усложнят перехват бомбардировщика.

Ужасающая реальность возрастающей угрозы

ВМС США, вероятно, придется учитывать угрозу со стороны Ту-22М3 еще в течение 20 лет. Противокорабельные ракеты, о которых мы сейчас знаем, не станут последними российскими разработками в этой области. До того, когда Ту-22М3 снимут с вооружения и заменят тяжелым бомбардировщиком-невидимкой ПАК ДА, появятся еще более совершенные ракеты, обладающие помимо прочего большей малозаметностью и гиперзвуковой скоростью. Например, недавняя статья издания Russia Beyond The Headlines предположила появление противокорабельного варианта новой гиперзвуковой ракеты «Циркон», дальность которой Агентство военной разведки оценивает в 310 — 620 миль. Плюс к этому Sputnik News сообщает, что для Ту-22М3 разрабатывается крылатая ракета сверхбольшой дальности. Военно-морские силы должны в ближайшее время разработать технику и военную доктрину для борьбы с этой смертоносной угрозой дальнего радиуса действия.