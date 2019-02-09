В США выход из ДРСМД назвали «ошибкой Трампа»

Агентство Bloomberg назвало решение президента США Дональда Трампа о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) ошибкой, которую ещё можно исправить.

В статье говорится, что у США есть шанс перезаключить сделку с Россией по ДРСМД или столкнуться с гонкой вооружений.

Автор материала назвал ДРСМД настоящим триумфом Запада, достигнутым в годы холодной войны. Кроме того, по его мнению, договор обеспечивал защиту союзников Вашингтона в Европе. Разрыв соглашения приведёт лишь к появлению большого количества новейших российских ракет у их восточных рубежей.

Кроме того, издание выразило опасение, что Западная Европа откажется от размещения американских установок на их территории, что еще больше увеличит раскол между США и Европой.

При этом в статье делается акцент на то, что в настоящее время военные амбиции России сдерживаются экономической неустойчивостью в стране, поэтому Вашингтон ещё может предложить Москве отказаться от размещения своей техники у европейских границ.

Кроме того, издание предложило заключить трехстороннее соглашение совместно с Китаем и Россией, которое установило бы ограничения на разработку и распространения вооружений.

Ранее News.ru писал о том, что США отреагировали на призыв Минобороны России уничтожить своё вооружение, нарушающее требования ДРСМД. Как заявили в американском представительстве при НАТО, Вашингтон полностью выполняет взятые на себя обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). И брать на себя дополнительные обязательства не собирается.