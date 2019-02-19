Россию обвинили в подмене подозрительной ракеты

Россия показала иностранным военным атташе ракету, которая не имеет ничего общего с крылатой ракетой 9М729 комплекса «Искандер-М», из-за возможностей которой США приостановили действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). К такому выводу пришло издание Daily Beast.

Согласно докладу ЦРУ и Национального агентства геопространственной разведки, на брифинге 23 января Минобороны России выдало за 9М729 другое изделие. По разведывательным данным, транспортно-пусковой контейнер демонстрируемой ракеты был меньше, чем тот, что необходим для пусков 9М729. Также на брифинге была показана пусковая установка, которая не используется для данной ракеты. Представители США и ряда западных стран не присутствовали на демонстрации и пресс-конференции.

Источник издания напоминает, что 9М729 известна в США как SSC-8. По его данным, Москва провела шесть испытаний ракеты, и дальность ее полета превысила нормы, разрешенные ДРСМД. Так, во время самого продолжительного испытания ракета пролетела 2070 километров.

«США оценивают SSC-8 как дорожно-мобильный вариант крылатой ракеты морского базирования "Калибр" с дальностью действия 2000 км при вооружении обычной полезной нагрузкой и дальностью действия 2350 км в ядерном варианте», — заключил источник.

12 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готовит новые меры из-за вероятного прекращения действия ДРСМД. В то же время, по его словам, в НАТО не намерены размещать новые ракеты в Европе, хотя Москва продолжает развертывание ракет 9М729, которые в Европе считают нарушающими ДРСМД.

2 февраля президент Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДРСМД в ответ на аналогичные действия США.

Американская сторона настаивает, что причиной решения стало систематическое нарушение условий соглашения со стороны Москвы, тогда как США продолжают их соблюдать. Трамп отметил, что процесс выхода из договора завершится через шесть месяцев, если Россия не вернется к исполнению договоренностей.

Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.