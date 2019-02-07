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Чукотские «Пионеры» повысили сговорчивость США 

Lenta.ru + ещё 372 31 минуту назад
Размещение ракет РС-10 «Пионер» на Чукотке спровоцировало США начать переговоры с СССР, приведшие к заключению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), пишет на страницах «Военно-промышленного курьера» президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов.
По мнению эксперта, рекогносцировка на крайних восточных рубежах СССР, преследующая целью размещение мобильных комплексов РС-10 «Пионер» на Чукотке, «сразу усилила в Соединенных Штатах желание начать с нами договариваться». «Не будем забывать, что от Чукотки до Аляски — всего 80 километров», — напоминает автор.
В феврале главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский допустил, что Россия в ответ на выход США из ДРСМД создаст гиперзвуковую ракету средней дальности на основе ракеты РС-10 «Пионер», снятой с вооружения в СССР после заключения данного соглашения.
В том же месяце Россия в ответ на выход США из ДРСМД решила создать сухопутный вариант ракеты морского базирования «Калибр» и запустить «опытно-конструкторскую работу по созданию наземных комплексов гиперзвуковых баллистических ракет средней и меньшей дальности».
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