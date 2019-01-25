Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай продемонстрировал в действии «убийцу Гуама» 

News.ru + ещё 1 53 минуты назад
Китай провёл запуск баллистической ракеты средней дальности DF-26 с платформы, установленной в провинции Внутренняя Монголия на севере Китая.
Дальность китайской ракеты составляет около четырёх тысяч километров, что теоретически позволяет поразить крупнейшую военную базу США, расположенную на острове Гуам в Тихом океане.
Кроме того, ранее появилась информация, что Китай тайно разместил свои системы вооружения на спорных островах Спратли в Южно-Китайском море.
News.ru писал о том, что армия Китая получила стратегическую баллистическую ракету средней дальности «Дунфэн-26» (DF-26), называемую в СМИ «убийцей Гуама» или «убийцей авианосцев». По словам официального представителя Минобороны страны У Цяня, DF-26 способна нанести ответный ядерный удар, но стратегия Китая носит только оборонный характер.
News.ru: последние новости
Дрон-невидимка прикроет Су-57 Финляндия подняла F/A-18 на перехват истребителей РФ ВС Пакистана произвели учебный пуск баллистической ракеты
Оружие , Армия , Видео , Войска , Китай
Читайте также
Видео
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
04:37
Турция бросила Россию на полпути
Ближний Восток Статьи
01:53
Число россиян сократилось
Социология Катастрофы
05:20
Украина стремительно «опустынивается»
В мире
00:59
В Москве внезапно объявили о поддержке Порошенко
Политика
03:46
«Мразь конченая»: кого друзья винят в смерти Кельми
Шоу-бизнес Статьи
01:00
Соловьев чуть не довел Ковтуна до инфаркта
Общество
00:44
Путин сделал заявление после переговоров с Эрдоганом
Политика Ближний Восток
00:52
В Москве таксист привез пассажиров к грабителям
Происшествия Криминал
03:51
Суд решил судьбу Януковича
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение