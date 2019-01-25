Китай продемонстрировал в действии «убийцу Гуама»

Китай провёл запуск баллистической ракеты средней дальности DF-26 с платформы, установленной в провинции Внутренняя Монголия на севере Китая.

The launch of DF-26 IRBM. pic.twitter.com/wH1ou9vPjG— dafeng cao (@dafengcao) 23 января 2019 г. Дальность китайской ракеты составляет около четырёх тысяч километров, что теоретически позволяет поразить крупнейшую военную базу США, расположенную на острове Гуам в Тихом океане.

Кроме того, ранее появилась информация, что Китай тайно разместил свои системы вооружения на спорных островах Спратли в Южно-Китайском море.

News.ru писал о том, что армия Китая получила стратегическую баллистическую ракету средней дальности «Дунфэн-26» (DF-26), называемую в СМИ «убийцей Гуама» или «убийцей авианосцев». По словам официального представителя Минобороны страны У Цяня, DF-26 способна нанести ответный ядерный удар, но стратегия Китая носит только оборонный характер.