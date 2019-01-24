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В США заявили об отсутствии намерения размещать ракеты в Европе 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 54 минуты назад
Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что Америка не ведет обсуждения со своими союзниками о возможности размещения в Европе ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
В четверг на встрече с журналистами ей задали вопрос о наличии согласия каких-либо европейских стран на размещение американских ракет средней и меньшей дальности на своей территории после выхода США из договора РСМД, пишет ТАСС.
Россия попрощалась с Договором РСМД
«Нет, эти обсуждения абсолютно не шли, поскольку, опять-таки, мы работаем над тем, чтобы вернуть Россию к соблюдению (договоренностей). Моя цель — вернуть Россию к соблюдению и сохранить ДРСМД. Никакие из этих обсуждений не шли: ни относительно базирования (ракетных) систем (в Европе), ни относительно типов систем», — ответила заместитель госсекретаря.
Отметим, что сейчас США активно размещают в Восточной Европе свою систему противоракетной обороны «Иджис», котторая состоит из мощной радиолокационной системы и комплекса из приблизительно 64 контейнеров с ракетами. Они предназначены в том числе для пуска крылатых ракет.
Так, уже существует объект ПРО США в Румынии, строится аналогичный объект в Польше. Несмотря на заявления американских чиновников о сугубо оборонительном характере этих военных объектов, в США уже признали, что системы ПРО в Польше и Румынии легко переоборудуютсяиз оборонительного в наступательное вооружение.
Напомним, США собираются выйти из договора по ликвидации РСМД со 2 февраля. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявлял по итогам переговоров с Соединенными Штатами, что Америка не собирается считаться с претензиями России по договору.
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Оружие , Армия , Видео , Андреа Томпсон , Сергей Рябков , ИТАР-ТАСС , США
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