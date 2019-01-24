ВС Пакистана произвели учебный пуск баллистической ракеты

Вооруженные силы Пакистана произвели учебный пуск баллистической ракеты «Наср» класса «земля — земля». Об этом сообщили в пакистанском межведомственной службе по связям с общественностью (ISPR).

«Сегодня Пакистан успешно произвел учебно-боевой пуск баллистической ракеты класса «земля-земля» малого радиуса действия «Наср»», — говорится в заявлении службы.

В службе отметили, что учебный пуск был произведён для повышения боеспособности командования стратегических сил и для перепроверки технических параметров баллистической ракеты.

«Наср» — оперативно-тактическая ракета, которая может запускаться с мобильных пусковых установок. Ракету отличает особо высокая точность попадания. По информации пакистанских военных, эта система специально создавалась для быстрого реагирования на угрозы.