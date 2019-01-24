Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ВС Пакистана произвели учебный пуск баллистической ракеты 

News.ru + ещё 1 14 минут назад
Фото: www.ispr.gov.pk
Вооруженные силы Пакистана произвели учебный пуск баллистической ракеты «Наср» класса «земля — земля». Об этом сообщили в пакистанском межведомственной службе по связям с общественностью (ISPR).
«Сегодня Пакистан успешно произвел учебно-боевой пуск баллистической ракеты класса «земля-земля» малого радиуса действия «Наср»», — говорится в заявлении службы.
В службе отметили, что учебный пуск был произведён для повышения боеспособности командования стратегических сил и для перепроверки технических параметров баллистической ракеты.
«Наср» — оперативно-тактическая ракета, которая может запускаться с мобильных пусковых установок. Ракету отличает особо высокая точность попадания. По информации пакистанских военных, эта система специально создавалась для быстрого реагирования на угрозы.
Как ранее писал News.ru, сын духовного лидера радикальной группировки «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) муллы Омара мулла Якуб был убит неизвестными в Пакистане. Представители группировки пока не комментировали информацию.
News.ru: последние новости
Дрон-невидимка прикроет Су-57 США высмеяли российское оружие «Судного дня» Россия и Армения заключили контракт на поставку АК-12
Комментарии
Оружие , Армия , Войска , Талибан , Пакистан
Читайте также
Видео
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
04:37
Турция бросила Россию на полпути
Ближний Восток Статьи
01:53
Число россиян сократилось
Социология Катастрофы
05:20
Украина стремительно «опустынивается»
В мире
00:59
В Москве внезапно объявили о поддержке Порошенко
Политика
03:46
«Мразь конченая»: кого друзья винят в смерти Кельми
Шоу-бизнес Статьи
01:00
Соловьев чуть не довел Ковтуна до инфаркта
Общество
00:44
Путин сделал заявление после переговоров с Эрдоганом
Политика Ближний Восток
00:52
В Москве таксист привез пассажиров к грабителям
Происшествия Криминал
03:51
Суд решил судьбу Януковича
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение