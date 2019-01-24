Военный эксперт: боевой робот «Уран-9» «вооружен до зубов»

Боевой роботизированный комплекс "Уран-9" принят на вооружение российской армии. В эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Баранец рассказал об особенностях 12-тонного робота.

"Сейчас завершается производство первой серийной партии. Вообще, "Ураны" — это хороший научно-технический задел для дальнейших продуктов", — сказал он в интервью РИА Новости и "Коммерсанту".

По его словам, комплекс доработают с учетом боевого применения в Сирии

"Сирия — отличный полигон, позволяющий понять слабые и сильные стороны любого оружия", — добавил Дмитриев.

Робототехнический комплекс "Уран-9" предназначен для ведения разведки, огневой поддержки и уничтожения бронетехники противника. На вооружении 12-тонного робота стоит комплекс управляемого вооружения "Атака" с противотанковыми ракетами, реактивные огнеметы "Шмель-М", 30-мм автоматическая пушка 2А72 и 7,62 мм пулемет.

Подробнее об этой машине в эфире радио Sputnik рассказал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" , полковник в отставке Виктор Баранец.

"Уран-9" — это дистанционно управляемая гусеничная машина, которая относится к категории наземных боевых беспилотных аппаратов. Этот робот в состоянии вести инженерную разведку, может поражать различные типы целей, уничтожать низколетящие воздушные цели. В башне располагается его ударное вооружение: 30-мм автоматическая пушка, пулемет, ракетное вооружение, которое представлено противотанковыми управляемыми ракетами "Атака", противовоздушные ракеты "Игла", реактивный огнемет "Шмель". Этот робот вооружили, как говорится, "до зубов". Будет передана на вооружение небольшая партия, которую постараются основательно обкатать непосредственно в войсках для его дальнейшего совершенствования", — сказал Виктор Баранец.

По его словам, беспилотные аппараты становятся показателем уровня военно-технического развития армии.