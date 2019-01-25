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Business Insider оценил беспилотник «Охотник» 

РИА Новости + ещё 11 1 час назад
Новый тяжелый ударный беспилотник "Охотник", снимки которого недавно появились в Сети, может значительно усложнить жизнь американским военным, об этом пишет портал Business Insider.
На опубликованных фотографиях изображен беспилотник, который построен по схеме "летающее крыло" и похож на американский бомбардировщик B-2 Spirit, который, в свою очередь, является самым скрытным самолетом США, отмечает портал.
Истребителям, которые обладают сверхзвуковой скоростью и хорошей маневренностью, необходимо вертикальное хвостовое оперение, что, как отмечает Business Insider, свидетельствует о том, что при создании "Охотника", вероятно, приоритет отдавался именно незаметности в ущерб маневренности и возможностям воздушного боя.
Так, американские беспилотники используются только для работы по наземным целям, так как из-за своей дозвуковой скорости полета они являются легкой мишенью для вражеских истребителей, при этом в российской оборонной промышленности заявляли о том, что "Охотник" станет прототипом истребителя шестого поколения, что предполагает его способность вести воздушный бой, указывает Business Insider.
Кроме того, на снимках одного из истребителей Су-57 можно увидеть нарисованное на его киле изображение самолета, построенного по схеме "летающее крыло", при этом нарисован он был рядом с силуэтом другого Су-57, что, по мнению автора, может означать возможность совместного применения "Охотников" и этих истребителей.
Таким образом, в случае совместного использования беспилотника-"невидимки" с истребителем Су-57, Россия, возможно, значительно усложнит задачу для американских пилотов и военных планировщиков, которые, по их словам, разгадали все возможности российских самолетов, констатирует Business Insider.
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Оружие , Армия , Видео , США
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