Business Insider оценил беспилотник «Охотник»

Новый тяжелый ударный беспилотник "Охотник", снимки которого недавно появились в Сети, может значительно усложнить жизнь американским военным, об этом пишет портал Business Insider.

Новейший российский ударный беспилотник "Охотник". pic.twitter.com/HMSL7fT59v— Военный обозреватель (@Milcolumnist) 23 января 2019 г. На опубликованных фотографиях изображен беспилотник, который построен по схеме "летающее крыло" и похож на американский бомбардировщик B-2 Spirit, который, в свою очередь, является самым скрытным самолетом США , отмечает портал.

Истребителям, которые обладают сверхзвуковой скоростью и хорошей маневренностью, необходимо вертикальное хвостовое оперение, что, как отмечает Business Insider, свидетельствует о том, что при создании "Охотника", вероятно, приоритет отдавался именно незаметности в ущерб маневренности и возможностям воздушного боя.

Так, американские беспилотники используются только для работы по наземным целям, так как из-за своей дозвуковой скорости полета они являются легкой мишенью для вражеских истребителей, при этом в российской оборонной промышленности заявляли о том, что "Охотник" станет прототипом истребителя шестого поколения, что предполагает его способность вести воздушный бой, указывает Business Insider.

Кроме того, на снимках одного из истребителей Су-57 можно увидеть нарисованное на его киле изображение самолета, построенного по схеме "летающее крыло", при этом нарисован он был рядом с силуэтом другого Су-57, что, по мнению автора, может означать возможность совместного применения "Охотников" и этих истребителей.

Таким образом, в случае совместного использования беспилотника-"невидимки" с истребителем Су-57, Россия, возможно, значительно усложнит задачу для американских пилотов и военных планировщиков, которые, по их словам, разгадали все возможности российских самолетов, констатирует Business Insider.