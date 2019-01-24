Российская армия получила боевых роботов

Российская армия получила на вооружение боевого многофункционального робота «Уран-9». Об этом сообщил генеральный директор концерна «Калашников» Владимир Дмитриев в интервью РИА Новости.

Дмитриев отметил, что сейчас завершается производство первой серийной партии роботов. По его словам, механизм будет доработан в соответствии с результатами боевых испытаний в Сирии.

Летом 2018 года в Минобороны заявили, что применение «Урана-9» в Арабской республике выявило ряд недостатков. Речь идет о несовершенстве управления, подвижности, огневой мощи, разведывательных и наблюдательных функций.

Боевой робот «Уран-9» оснащен противотанковыми управляемыми ракетами «Атака», 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А72 и 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТН. Это позволяет ему уничтожать живую силу, легкобронированную технику, а также танки и высокозащищенные объекты.