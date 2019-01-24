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«Калашников» назвал сроки начала производства автомата под патрон НАТО 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Серийное производство новейшего автомата под патрон НАТО АК-308 планируется начать в 2019 году, сообщил гендиректор концерна «Калашников» Владимир Дмитриев.
«Заводские испытания завершены, на очереди предварительные. Если все пройдет нормально, то в этом году сможем встать в серию», — цитирует Дмитриева РИА «Новости».
По его словам, штурмовых винтовок в таком калибре крайне мало, поэтому АК-308 интересен в качестве боевого оружия, хотя он может быть востребован и как гражданское оружие.
«Ведь это один из основных охотничьих патронов», — добавил он.
Также Дмитриев рассказал, что Россия и Армения заключили контракт на поставку новейших автоматов АК-12.
«Контракт подписан, пока мы готовим небольшую партию, в которой около 50 автоматов. Они посмотрят, попробуют его в деле, и, надеемся, продолжат закупать», — отметил он. Он сообщил, что концерн находится в диалоге со всеми силовыми структурами России, но говорить о массовом переходе на новый автомат преждевременно.
«Думаю, постепенно мы начнем вооружать им и Росгвардию, и ФСБ, и другие силовые структуры», — добавил он.
Глава концерна рассказал и о легком пулемете РПК-16, опытная войсковая эксплуатация которого должна завершиться в первом квартале этого года. «РПК-16 — это программа модернизации пулеметов РПК-74. Данные пулеметы в значительном объеме используются в Росгвардии, поэтому именно это ведомство является потенциальным потребителем предлагаемого нами решения», — сказал он.
В ноябре National Interest писала, что АК-308 может стать одним из самых амбициозных продуктов концерна «Калашников» за последние десятилетия.
В марте появилось видео работы пулемета РПК-16, который проходил тестирование в российской армии.
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Оружие , Армия , Владимир Дмитриев , ФСБ , Ижмаш , НАТО , РИА Новости
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