Почему Москва не торопится поставлять Минску боевые самолеты

«Белорусских новостей». По крайней мере, перспективы поставки в Белоруссию современных Су-30СМ выглядят неопределенными, говорится в статье. Хронические экономические трудности в контексте очередного обострения отношений между руководством двух стран ставят под вопрос закупку Белоруссией России боевых самолетов, полагает военный эксперт. По крайней мере, перспективы поставки в Белоруссию современных Су-30СМ выглядят неопределенными, говорится в статье.

В конце прошлого года министр обороны Белоруссии Андрей Равков рассказал в интервью РИА Новости о планах поставки вооруженным силам страны российских боевых самолетов. По словам министра, в рамках реализации контракта с корпорацией «Иркут» в марте 2019 года ожидается поставка третьей четверки учебно-боевых самолетов Як-130. Кроме того, заключен контракт на поставку Су-30СМ. В 2019-м предполагается получить первое звено этих многофункциональных самолетов.

Между тем некоторые эксперты сомневаются, что этим планам суждено сбыться. И, в частности, обосновывают свои сомнения высказываниями Александра Лукашенко на встрече с российскими журналистами 14 декабря.

«НАТО развернулось, я говорю: дай мне десяток самолетов. Дорого. Я спрашиваю: ты намекаешь, что я должен купить за такие деньги? У меня таких денег нет, мне за газ нужно платить, кредиты возвращать… Откровенно говоря, ты что, хочешь, чтобы я купил автомат тебя защищать?» — так рассказал Лукашенко о переговорах с Путиным по военным вопросам.

Из этого рассказа следует, что у Белоруссии мало денег для покупки российских боевых самолетов.

Дюжина Су-30СМ обойдется в 600 миллионов долларов

Контракт на поставку в Белоруссию 12 истребителей Су-30СМ был заключен в мае 2017 года. Как сообщал глава федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев , реализация контракта должна происходить в рамках договора между РФ и Белоруссией о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 года. Начало поставок Су-30СМ было намечено на 2018 год, завершение — на 2020 год.

Вскоре московская газета «Ведомости» со ссылкой на высокопоставленного менеджера одной из компаний Объединенной авиастроительной корпорации сообщила, что 12 Су-30СМ обойдутся Белоруссии примерно в 600 миллионов долларов. По данным издания, для оплаты самолетов будут использованы российские кредиты, поставки будут производиться постепенно, чтобы не создавать чрезмерного давления на белорусский бюджет: примерно по четыре машины в год.

По словам источника, близкого к руководству Рособоронэкспорта , сделка была заключена напрямую без участия этого российского государственного посредника (и, естественно, без выплаты ему вознаграждения). Контракт должен был стать самой крупной разовой сделкой по закупке Белоруссией российских вооружений.

Истребительную авиацию нужно срочно усиливать

Надо сказать, что сам факт заключения этой сделки некоторые эксперты расценили как победу Лукашенко. В 2015 году зашли в тупик переговоры о создании на территории Белоруссии российской авиационной базы. И тогда же белорусский лидер заявил: вместо того чтобы навязывать авиабазу, Москва могла бы поставить Минску боевые самолеты.

Вообще вопрос обновления парка истребительной авиации для Лукашенко особенно чувствителен. Что понятно: этот парк стремительно ветшает. Если в конце 2001 года в ВВС и войсках ПВО Белоруссии числилось 266 боевых самолетов, то к началу 2016 года — всего 85. Налицо явный дефицит исправных самолетов, способных применять современное высокоточное оружие.

Исправить ситуацию можно только с помощью России, руководство которой, несмотря на недовольство политикой белорусского лидера, по идее, должно быть заинтересованно в прочности своего западного форпоста.

Однако в Кремле долго не проявляли особого желания удовлетворить настоятельные просьбы своего ближайшего союзника насчет боевых самолетов. Когда Россия все-таки решила поставить современные боевые самолеты, у наблюдателей возник вопрос: что же заставило кремлевских обитателей изменить позицию?

Самый очевидный ответ заключается в том, что Москва не заинтересована в полной деградации оборонных возможностей союзника. Тем более что тот прикрывает важнейшее для нее западное стратегическое направление, где ситуация явно ухудшается. Ведь Россия в этом случае не столько делает одолжение белорусам, сколько печется о соблюдении собственных стратегических интересов в контексте обострения отношений со странами НАТО.

К тому же подобные поставки — это еще и способ привязки белорусского союзника, который в последние годы стал вести слишком самостоятельную, с точки зрения Кремля, внешнюю политику. Кроме того, весьма возможно, что таким путем российское руководство надеется усугубить противостояние Минска с Западом. Поскольку Су-30СМ — это ударные самолеты, то их появление в Белоруссии может напрячь ее отношения с соседними странами НАТО.

Могут сказаться и санкции против России

И тем не менее было бы опрометчиво утверждать, что планы Лукашенко перевооружить ВВС и войска ПВО современной авиатехникой близки к исполнению. Российская сторона вполне может задержать предоставление предполагаемого кредита на оплату самолетов или даже вовсе блокировать его, что особенно вероятно в ситуации очередного обострения отношений Москвы и Минска.

К тому же отсутствие денег может оказаться не единственной причиной, по которой белорусские военные рискуют не получить Су-30СМ в оговоренные сроки. Тот же Равков (Андрей Равков — министр обороны Белоруссии, — прим. ред.) 14 февраля 2018 года заявил:

«Пока Российская Федерация не в состоянии поставить нам эти самолеты, потому что есть определенные сложности в поставке запасных частей, находящихся под эмбарго. Идет локализация чисто российской машины, и к 2019 году они обещали, что это будет чисто российская машина и мы сможем без проблем приступить к исполнительской части этого контракта».

Возможно, министр проявил чрезмерный оптимизм. Еще в 2007 году в России на федеральном уровне была принята программа «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008-2015 годы, предусматривавшая замещение критически важных зарубежных компонентов российских вооружений собственными аналогами. Однако по истечении срока действия программы выяснилось, что значительная часть выделенных не менее 7 миллиардов долларов освоена не по назначению и многие цели не достигнуты.

По некоторым данным, военно-космические силы России, несмотря на санкции, продолжают получать Су-30СМ с западной электроникой. Но санкции против России ужесточаются, и вполне вероятно, что лазейки для таких поставок будут закрыты. Так что перспективы поставки Белоруссии многофункциональных боевых самолетов Су-30СМ, напичканных самой современной электроникой, выглядят еще более неопределенными.