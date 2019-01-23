Минобороны показало иностранным атташе ракету 9М729

Российское оборонное ведомство продемонстрировало иностранным военным атташе «спорную» ракету 9М729, которая, по мнению США, нарушает Договор о ракетах средней и меньшей дальности. В министерстве объяснили, что крылатая ракета не может быть заправлена таким количеством топлива, чтобы нарушить условия договора.

Министерство обороны РФ продемонстрировало иностранным военным атташе и представителям СМИ ракету 9М729, которая, по мнению США, нарушает Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает ФАН.

Начальник Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский в ходе брифинга заявил, что крылатая ракета 9М729 комплекса «Искандер-М» не нарушает ДРСМД, поскольку не может быть заправлена достаточным для этого количеством топлива.

Он отметил, что этот тип крылатой ракеты — усовершенствованная версия ракеты 9М728. Модернизировав ее, военные увеличили мощность ее боевой части. По его словам, ракета стала длиннее на 53 см, поэтому для нее разработали специализированный вариант самоходной пусковой установки. Теперь на ней размещаются четыре ракеты 9М729, а не две ракеты 9М728, как это было в старой версии установки.

Матвеевский отметил, что стартовый и маршевый двигатели с топливной системой ракеты 9М729 не изменялись: масса топлива осталась такой же, как в крылатой ракете 9М728, на базе которой и была создана новая ракета. Он напомнил, что по ракете 9М728 США ранее не предъявляли претензий.

Генерал уточнил, что ракеты 9М728 и 9М729 снаряжают боеголовкой и заправляют топливом только в заводских условиях.

«Масса топлива при этом обеспечивает максимальную конструктивную дальность полета, ограниченную требованиями Договора о РСМД.

В войска они поставляются в специальных контейнерах. Изменение массы топлива и дозаправка ракеты в войсковых условиях невозможны», — объяснил Матвеевский.

Он подчеркнул, что в войсках осуществляется только хранение ракет, их содержание на пусковых установках и транспортно-заряжающих машинах, а также проведение регламентных работ.

Военный также напомнил, что США не предоставили объективных данных о нарушении Россией ДРСМД.

«Их [обвинений] суть сводится к тому, что в Российской Федерации создана крылатая ракета наземного базирования, якобы имеющая дальность полета свыше 500 км. При этом никаких объективных данных, подтверждающих нарушение Россией Договора о РСМД, нам не представлено», — обратил внимание он.

Под действие Договора 1987 года подпадают развернутые и неразвернутые ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней (от 1000 до 5500 км) дальности наземного базирования. США уверены, что дальность ракеты 9М729 превышает ограничение в 500 км, установленное ДРСМД, поэтому требуют уничтожить эти ракеты, угрожая выходом из договора, отмечает НСН.

При этом в Минобороны отметили, что максимальная дальность полета 9М729 по сравнению с предыдущей моделью уменьшилась на 10 км и теперь составляет 480 км.

Консультации России и США в межведомственном формате по вопросу сохранения ДРСМД состоялись в Женеве 15 января. По итогам переговоров замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил, что американская сторона даже не старалась хоть как-то сблизить позиции сторон. Наоборот, по его словам, она продемонстрировала решительное стремление «довести до логического завершения заявленную линию на слом договора».

Он также заявил, что в претензиях Вашингтона полностью отсутствует содержание. Рябков заметил, что США преподносят свою версию как истину в последней инстанции, не предоставляя при этом никаких доказательств.

Но Москва не собирается мириться со сложившейся ситуацией и «последовательно разоблачает такие подходы и методы Вашингтона», подчеркнул замминистра.

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон , в свою очередь, в очередной раз обвинила Россию в нарушении договора и предупредила: если РФ не уничтожит ракету, «не соответствующую ДРСМД», 2 февраля Вашингтон начнет процесс выхода из соглашения.

Кстати, сейчас уже не идет речи о модификации этой ракеты для сохранения договора. 17 января Томпсон объяснила газете «Коммерсантъ» , что Россия может только уничтожить ракету 9М729. Она уточнила, что только в этом случае соглашение может быть спасено.

«Мы представили список условий, которые должны быть выполнены. Но русские и сами прекрасно знают, что они должны сделать, чтобы устранить допущенные ими нарушения договора: они должны уничтожить ракету. Это (модификация ракеты. — «Газета.Ru») уже не вариант. Наши технические специалисты изучили этот вопрос и пришли к выводу, что это непроверяемо», — пояснила она.

Томпсон отметила, что проверить можно только уничтожение ракет и пусковых установок.