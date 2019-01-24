НАТО на встрече в Брюсселе призовет Россию выполнять договор РСМД

НАТО призовет РФ на заседании СРН в пятницу "вернуться" к выполнению договора о РСМД, его распад станет вызовом для безопасности, заявил в четверг в Давосе генсек альянса Йенс Столтенберг , выступление которого транслировалось на сайте Всемирного экономического форума.

"Завтра мы встречаемся с РФ на совете РФ-НАТО в Брюсселе. Основная наша задача будет призвать РФ вернуться к выполнению договора", — заявил Столтенберг, напомнив о намерении США приостановить договор после 2 февраля.

По его словам, "ближайший вызов, с которым мы сталкиваемся, это потенциальный распад договора РСМД, который является краеугольным камнем для контроля за вооружениями и для нашей безопасности".

Госсекретарь США Майк Помпео 4 декабря 2018 года заявил, что у России есть 60 дней, чтобы "вернуться к выполнению" ДРСМД. Он добавил, что если этого не произойдет, Вашингтон приостановит обязательства по договору. США уточнили, что это может произойти уже 2 февраля.

Минобороны России в среду представило на брифинге для иностранных военных атташе ракету 9М729 комплекса "Искандер-М", которую США считают нарушающей ДРСМД, и рассказало о ее характеристиках. Как сообщили в Минобороны, на брифинг были приглашены военные атташе и представители военно-дипломатического корпуса государств ОДКБ, БРИКС Евросоюза и НАТО, а также некоторых других европейских и азиатских стран. В МО также сообщили журналистам, что военные атташе США, Великобритании, Франции и Германии, а также представители Евросоюза и миссии НАТО в России не приехали на брифинг.