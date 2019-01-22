Полеты бомбардировщиков Ту-22М3 приостановлены

Полеты бомбардировщиков Ту-22М3 решено запретить до выяснения причин крушения самолета на аэродроме в Оленегорске Мурманской области , сообщил источник в силовых структурах.

«На данный момент полеты всех Ту-22М3 запрещены, пока не будут установлены причины сегодняшней авиакатастрофы», — передает его слова ТАСС.

Ту-22М3 разбился при посадке на аэродром в Оленегорске, после крушения начался пожар. Катастрофа произошла из-за попадания в снежный заряд.

Погибли три члена экипажа, еще один находится в тяжелом состоянии.