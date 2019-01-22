Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полеты бомбардировщиков Ту-22М3 приостановлены 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полеты бомбардировщиков Ту-22М3 решено запретить до выяснения причин крушения самолета на аэродроме в Оленегорске Мурманской области, сообщил источник в силовых структурах.
«На данный момент полеты всех Ту-22М3 запрещены, пока не будут установлены причины сегодняшней авиакатастрофы», — передает его слова ТАСС.
Ту-22М3 разбился при посадке на аэродром в Оленегорске, после крушения начался пожар. Катастрофа произошла из-за попадания в снежный заряд.
Погибли три члена экипажа, еще один находится в тяжелом состоянии.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Почему «Панцирь» оказался уязвим для израильской авиации Что будет, если Россия собьет американский беспилотник? Проведен эксперимент Американские СМИ представили последствия удара российской «торпеды апокалипсиса»
Оружие , Армия , ИТАР-ТАСС , Мурманская Область , Оленегорск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин объявил условие заключения мира с Японией42
Захватчика самолета пришлось будить во время штурма38
Самолет «Аэрофлота» хотели захватить «голыми руками»32
Силовики взяли штурмом захваченный самолет «Аэрофлота»209
Число жертв крушения Ту-22М3 растет239
Видео
02:20
Стала известна судьба пилотов рухнувшего Ту-22М3
Армия Происшествия
02:35
Лукашенко вмешался в историю с Рыбкой
В мире
02:58
Путин объявил условие заключения мира с Японией
Политика
01:09
СК опубликовал видео с горящих танкеров
Происшествия
00:13
Самолет «Аэрофлота» хотели захватить «голыми руками»
Происшествия
00:34
Число жертв крушения Ту-22М3 растет
Происшествия
00:31
Захваченный самолет «Аэрофлота» сел в Ханты-Мансийске
Происшествия
00:29
«Творится что-то жуткое»: пожар в Керченском проливе
Происшествия Пожары
00:13
Силовики взяли штурмом захваченный самолет «Аэрофлота»
Происшествия
02:50
«Аэрофлот» прервал молчание после захвата самолета
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение