Popular Mechanics (США): вся правда о российской «торпеде апокалипсиса»

Popular Mechanics (США) , пытаясь разобраться в функциональном назначении российского ядерного подводного беспилотного аппарата, говорит о том, что, учитывая большое количество противоречивой информации, возникают сомнения в том, что «Посейдон» существует. Тем не менее, ссылаясь на мнения экспертов, он допускает, что такое оружие, несмотря на его якобы низкую эффективность, в принципе может существовать. Но в таком случае для чего оно нужно? Оказывается, по мнению автора, лишь для того, чтобы «впечатлить соседей Военный обозреватель, пытаясь разобраться в функциональном назначении российского ядерного подводного беспилотного аппарата, говорит о том, что, учитывая большое количество противоречивой информации, возникают сомнения в том, что «Посейдон» существует. Тем не менее, ссылаясь на мнения экспертов, он допускает, что такое оружие, несмотря на его якобы низкую эффективность, в принципе может существовать. Но в таком случае для чего оно нужно? Оказывается, по мнению автора, лишь для того, чтобы «впечатлить соседей России ».

«Посейдон» — это предмет гордости Путина. Этот подводный беспилотник с ядерной энергоустановкой, о котором стало известно в 2015 году и который представляет собой пример российского ядерного оружия следующего поколения, получил прозвище «торпеды апокалипсиса» благодаря своей боеголовке мощностью в несколько мегатонн, которая может вызывать цунами, способные смывать целые города.

Информация касательно возможностей «Посейдона», появляющаяся в различных сообщениях СМИ, порой бывает противоречивой. Итак, является ли все это очередной раздутой «уткой» от российских ВС, или же в этом действительно что-то есть?

Вот, что мы можем сказать. «Посейдон», диаметр которого составляет 1,8 метра, а длина — 20 метров, и который весит около ста тонн, является самой большой торпедой в мире. Она тяжелее стандартной торпеды в 30 раз. «Посейдон» настолько большой, что его могут перевозить только специально переоборудованные подводные лодки.

Эта «торпеда Судного дня», которая приводится в движение миниатюрным ядерным реактором, имеет фактически неограниченную дальность действия. В отличие от межконтинентальных баллистических ракет или одной из новых путинских сверхзвуковых ракет, «Посейдону» понадобится несколько часов, чтобы достичь своей цели. С другой стороны, он способен обходить существующие системы обороны. Именно поэтому «Посейдона» невозможно остановить — по крайней мере, так говорят русские.

Способность вызывать волны

Как и в случае с другими видами нового разрекламированного российского оружия, главный вопрос заключается в том, насколько оно реально. Такое оружие действительно может существовать — по крайней мере, в теории.

«Идея создания большой ядерной торпеды рассматривалась еще в период холодной войны», — сказал Джастин Бронк (Justin Bronk) из Британского аналитического центра по оборонным вопросам (RUSI).

Насколько мощная эта торпеда? Поначалу сообщалось, что «Посейдон» несет боевую часть мощностью в 100 мегатонн — это больше, чем у советской сбрасываемой с воздуха «Царь-бомбы». Идея заключается в том, что взрыв способен породить гигантское цунами на большом расстоянии от берега, то есть «Посейдону» даже не нужно близко подходить к берегу, чтобы уничтожать прибрежные города.

Размеры «Посейдона» теоретически позволяют нести заряд такой мощности. В 1950-х годах советское руководство планировало создать гигантскую ядерную торпеду — Т-15, которая должна была нести боеголовку класса «Царь-бомбы». Другого способа доставки боеголовки такой мощности не существовало. Однако в мае 2018 года один источник сообщил российскому информационному агентству ТАСС , что мощность боевого заряда «Посейдона» на самом деле составит «до 2 мегатонн». Это звучит гораздо более реалистично, однако такой мощности не хватит для того, чтобы вызвать цунами, если «Посейдон» вообще способен вызывать цунами.

Вооруженные силы США вели исследования в этой области в 1950-х и 1960-х годах, и им удалось выяснить, что волны, вызванные при помощи ядерного взрыва, нельзя считать эффективным оружием.

«Большая часть энергии волн рассеивается, разбиваясь о континентальный шельф еще до того, как волны достигнут берега», — заключил ведущий специалист В. Г. ван Дорн (WG Van Dorn) в своем итоговом докладе «Вызванные взрывом волны», подготовленном для Управления по морским исследованиям США.

Феномен, когда гигантские волны постепенно уменьшаются, не успев достичь берега, с тех пор называется эффектом ван Дорна, и более поздние исследования с применением компьютерных технологий его подтвердили.

Таким образом, угроза будет исходить не столько от волн, образовавшихся далеко в море, сколько от самого ядерного взрыва.

Сверхбыстрая суперкавитация

Предполагаемая скорость «Посейдона» — это еще одна неизвестная. Поначалу Россия заявляла, что его скорость составит до 185 километров в час, однако это слишком высокая скорость для подводного аппарата — примерно в два раза больше скорости любой американской торпеды — и ее вряд ли можно обеспечить, даже при наличии атомного двигателя. Позже агентство ТАСС сообщило, что скорость «Посейдона» составит 110-130 километров в час, что вызывает гораздо больше доверия (хотя это все равно слишком высокая скорость).

Но, согласно последнему сообщению ТАСС, скорость «Посейдона» будет достигать 200 километров в час. По этой информации, полученной из неназванных военных источников, при создании «Посейдона» были использованы те же технологии суперкавитации, которые были использованы в российских сверхбыстрых торпедах «Шквал» и «Хищник». Эти ракеты приводятся в движение прямоточными гидрореактивными движителями. Они движутся внутри заполненной газом полости, что позволяет уменьшать сопротивление и развивать при этом скорость до 320 километров в час.

Однако заявления о том, что в «Посейдоне» использована технология суперкавитации, неубедительны, по словам эксперта по подводным лодкам Г. Саттона (H. Sutton), который создал сайт Covert Shores, посвященный технологиям подлодок. По словам Саттона, некоторые характеристики, включая размеры рулевых систем, форму носовой части и длину «Посейдона», делают применение технологии суперкавитации невозможным для такой конфигурации.

Кроме того, по словам Саттона, видео испытаний «Посейдона» показывает, что в движение его приводит гидрореактивный движитель наносного типа, который относится к такому типу пропульсивной установки, которая не сможет работать внутри заполненной газом полости. Кроме того, она производила бы очень много шума.

«Суперкавитирующее ядерное оружие производило бы очень много шума, что лишило бы его главного преимущества — малозаметности, — сказал Бронк. — На тактическом уровне это не имеет никакого смысла».

Сталь, стоящая за якобы несуществующим оружием

Остаются и другие вопросы. Почему «Посейдона» всегда называют дроном, а не торпедой? Действительно ли его мишенями являются города, военно-морские базы и авианосные группы, как это показано на видео? Учитывая большое количество противоречивой информации, возникают сомнения в том, что «Посейдон» вообще существует.

Разумеется, многие ставили факт его существования под сомнение. Впервые в российской прессе информация о нем прозвучала в 2015 году, когда в видеоматериале представитель военного командования, разговаривавший с Путиным, держал в руках то, что якобы было планами создания сверхсекретного оружия под названием «Статус-6». Это была настолько неуклюжая «утечка», что большинство восприняло ее как очевидную попытку ввести в заблуждение.

Однако в докладе Пентагона от 2016 года подтверждалось, что это оружие действительно существует. В 2018 году министерство обороны России провело публичное голосование, в результате которого «Статус-6» был переименован в «Посейдона», который стал первым секретным оружием, вызвавшим такой широкий резонанс.

Затем агентство ТАСС стало публиковать сообщения от «военных источников». ТАСС перестал быть независимым информационным агентством, а стал тем средством массовой информации, которое полностью контролируется российским правительством . Оно печатает то, что нужно окружению Путина и что, по мнению этого окружения, Запад должен читать. «Нет причин полагать, что все эти сообщения о "Посейдоне" не могут быть частью информационных операций, проводимых российской разведкой», — сказал Бронк.

В российской военной теории большое внимание уделяется маскировке, то есть обману противника. Наш прошлый опыт показывает, что многие из разрекламированных российских вооружений на самом деле никогда не существовали. «Такая система вооружений нужна только в качестве системы ядерного сдерживания, — говорится на российском сайте MilitaryRussia.ru. — Но тут есть крамольная мысль — именно в таком качестве эта система не обязательна к реальному существованию — достаточно просто обеспечить некоторую вероятность ее существования».

Между тем Саттон сомневается, что весь проект «Посейдон» — это фейк, призванный заставить Запад тратить деньги на защиту против несуществующей угрозы.

«Фактически, подтвержденные элементы слишком дороги и слишком долги в создании, чтобы быть фальшивыми, — говорит он. — В первую очередь подлодка "Саров", которая была специально построена, чтобы испытать это оружие. Объяснить ее создание каким-то другим проектом или какой-то другой правдоподобной задачей невозможно».

«Саров» — это единственная в своем роде атомная подводная лодка, у которой нет ракет или торпед. Вместо этого у нее есть специальный люк в том месте, где обычно располагаются ракеты. Создается впечатление, что ее специально создали как подлодку-носитель для «Посейдона».

«Подумайте над тем, как дорого обходится строительство и обслуживание "Сарова", — говорит Саттон. — Это не фейк».

Впечатлить соседей

В настоящее время Россия строит еще две атомные подлодки, «Хабаровск» и «Белгород», которые тоже похожи на потенциальные подлодки-носители «Посейдона». Если эта торпеда — фейк, то он обходится слишком дорого. По словам Бронка, Путин, возможно, пытается убедить россиян и весь мир в том, что Россия до сих пор остается великой державой.

«Путину необходимо повышать авторитет российского ядерного оружия на мировой арене, потому что это практически единственное, что позволяет России ставить себя на один уровень с США, — сказал Бронк. — Без этого оружия Россия была бы еще одной отсталой и коррумпированной страной».

Другими словами, «Посейдон» представляет собой не столько «торпеду апокалипсиса», сколько престижный проект, призванный впечатлить соседей России.