Силы Черноморского флота России приступили к слежению за американским эсминцем "Дональд Кук" сразу после его вхождения в акваторию Черного моря, сообщает в субботу Национальный центр управления обороной Российской Федерации.
"Силы Черноморского флота приступили к слежению за американским эсминцем управляемого ракетного оружия военно-морских сил США "Дональд Кук" сразу после его вхождения в акваторию Черного моря", — говорится в сообщении.
К непосредственному наблюдению за действиями американского военного корабля приступил сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый". Помимо этого, отмечается в сообщении, на всем протяжении пребывания эсминца "Дональд Кук" в зоне ответственности ЧФ за ним будет вестись слежение с помощью электронных и технических средств флота.
"Эскадренный миноносец "Дональд Кук" зашел в акваторию Черного моря в 20.50 мск. В соответствии с положениями международной конвенции Монтрё, регламентирующей проход турецкими проливами для военных кораблей нечерноморских государств, время пребывания американского эсминца в Черном море не должно превысить 21 сутки", — сообщил Национальный центр управления обороной.