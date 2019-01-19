Российские корабли приступили к слежению за американским эсминцем

"Силы Черноморского флота приступили к слежению за американским эсминцем управляемого ракетного оружия военно-морских сил США "Дональд Кук" сразу после его вхождения в акваторию Черного моря", — говорится в сообщении.

К непосредственному наблюдению за действиями американского военного корабля приступил сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый". Помимо этого, отмечается в сообщении, на всем протяжении пребывания эсминца "Дональд Кук" в зоне ответственности ЧФ за ним будет вестись слежение с помощью электронных и технических средств флота.