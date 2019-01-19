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Американский эсминец Donald Cook направляется в Чёрное море 

RT на русском 19 минут назад
Фото: Reuters
Эсминец военно-морских сил США USS Donald Cook направляется в Чёрное море. Об этом сообщает пресс-служба шестого флота ВМС США.
«USS Donald Cook начал прохождение пролива Дарданеллы в северном направлении 19 января, он идёт в Черное море для проведения операций по обеспечению безопасности на море, укрепления стабильности и совместной готовности с нашими союзниками по НАТО и партнерами в регионе», — говорится в сообщении.
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Эсминец USS Donald Cook спущен на воду в 1998 году. Он заходил в Чёрное море дважды в 2014 году.
6 января сообщалось, что десантный корабль ВМС США USS Fort McHenry в составе 22-й морской экспедиционной группы осуществляет переход через Дарданеллы в Чёрное море.
В Минобороны России сообщили, что сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый» контролирует действия корабля ВМС США USS Fort McHenry, который зашёл в Чёрное море.
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Оружие , Армия , Министерство обороны , НАТО , США
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