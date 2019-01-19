Американский эсминец Donald Cook направляется в Чёрное море

Эсминец военно-морских сил США USS Donald Cook направляется в Чёрное море. Об этом сообщает пресс-служба шестого флота ВМС США.

«USS Donald Cook начал прохождение пролива Дарданеллы в северном направлении 19 января, он идёт в Черное море для проведения операций по обеспечению безопасности на море, укрепления стабильности и совместной готовности с нашими союзниками по НАТО и партнерами в регионе», — говорится в сообщении.

Эсминец USS Donald Cook спущен на воду в 1998 году. Он заходил в Чёрное море дважды в 2014 году.

6 января сообщалось, что десантный корабль ВМС США USS Fort McHenry в составе 22-й морской экспедиционной группы осуществляет переход через Дарданеллы в Чёрное море.