В Америке признали бессилие перед российским «Посейдоном»

США и их союзники не смогут противостоять российским беспилотникам «Посейдон» — «суперторпедам с ядерными боеголовками». Об этом пишет военный обозреватель Кайл Мизоками на портале Foxtrot Alpha.

По мнению автора, в случае атаки «Посейдон» сможет «уничтожить прибрежные города и другие цели и распространить летальные радиоактивные осадки». Мизоками охарактеризовал беспилотник как «самую большую торпеду в мире», которая сможет «пересекать Атлантический и Тихий океаны в одиночку».

«Посейдон» не будет сложно обнаружить, но будет сложно остановить — при скорости 56 узлов он обгонит как атомные подводные лодки ВМС США, так и торпеды Mk 48», — добавляет автор статьи.

«Посейдон», по мнению Мизоками, не является оружием первого удара — «чтобы достичь США, „Посейдону“ понадобятся часы или даже дни».

Вместо этого он, по мнению журналиста, представляет собой оружие второго удара, «отговаривающее врагов от нападения на Россию, чтобы она не выпустила торпеду ядерного апокалипсиса».

«Ранее заявлялось, что мощность боеголовки составляет до 200 мегатонн, но в настоящее время она имеет мощность 2 мегатонны. Но все же стоит помнить, что 2 мегатонны — это 2 тысячи килотонн, а ядерный взрыв в Хиросиме составил всего 16 килотонн», — пишет автор.

Мизоками выразил опасение, что 32 таких беспилотника «нанесут ужасный урон» США и городам стран — членов НАТО , а их первоочередными целями могут стать базы американских подлодок с баллистическими ракетами Китсап и Кингс-Бей, расположенные на Восточном и Западном побережьях США.

О планах Военно-морского флота (ВМФ) России поставить на боевое дежурство 32 стратегических необитаемых подводных аппарата «Посейдон» стало известно 12 января. По две подлодки — носителя «Посейдонов» войдут в боевой состав Северного и Тихоокеанского флотов, каждая будет нести до восьми беспилотников.

Беспилотники «Посейдон», которые будут размещаться на атомных подводных лодках, входят в так называемую океанскую многоцелевую систему. В мае стало известно, что такие аппараты будут способны нести ядерную боевую часть мощностью до 2 мегатонн. Работы по «Посейдону» включены в госпрограмму вооружения на 2018–2027 годы, до ее окончания аппарат должен быть передан ВМФ.