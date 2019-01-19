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В США узнали об испытании перспективной российской системы ПРО А-235 «Нудоль» 

Деловая газета «Взгляд» 28 минут назад
Фото: кадр YouTube
Разведслужбы Соединенных Штатов зафиксировали испытание перспективной российской системы противоракетной и противоспутниковой обороны А-235 «Нудоль», сообщил телеканал СNBC.
По сведениям источников телеканала в американской разведке, очередной тестовой запуск перспективной российской противоракеты был произведен в конце декабря 2018 года и завершился успешно, передает ТАСС.
По данным разведки Соединенных Штатов, ракета была запущена с мобильной пусковой установки и за 17 минут пролетела около 3 тыс. км, успешно достигнув заданной цели. Конкретное место проведения испытания не уточняется.
В докладе американской разведки отмечается, что в 2018 году Россия дважды успешно проводила испытания данной новой системы ПРО, а в общей сложности к настоящему моменту провела семь таких тестов.
В США исходят из того, что противоракета системы «Нудоль» способна выводить из строя коммуникационные и навигационные спутники, расположенные на низкой околоземной орбите, говорится в материале.
Напомним, 1 декабря минувшего года ВКС России успешно испытали в Казахстане модернизированную противоракету российской системы ПРО.
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Комментарии
Оружие , Армия , Войска , ИТАР-ТАСС , США
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