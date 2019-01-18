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Стала известна судьба летчика Су-34
Стала известна судьба летчика Су-34

Самый дорогой вертолет морской пехоты США преследуют неприятности 

Российская Газета 1 час назад
Новейший транспортный вертолет морской пехоты США CH-53K King Stallion не будет принят на вооружение в срок из-за многочисленных технических проблем, выявленных в ходе испытаний. Об сообщает американское издание The National Interest со ссылкой на официальных представителей Пентагона.
Разработка вертолета ведется с 2006 года, общая стоимость программы оценивается в 31 миллиард долларов, а цена одной машины (всего их планируется закупить 200 единиц) достигла 144 миллионов — больше, чем у печально известного своей дороговизной истребителя F-35. Американские военные говорят о новинке, как о самом мощном вертолете США, его грузоподъемность составляет 12 тонн. (Для сравнения: у российского Ми-26 она составляет 20 тонн.)
Завершить испытания CH-53K King Stallion планировалось в декабре текущего года, но сейчас сроки в очередной раз перенесли — как минимум до мая 2020-го. Первая машина была передана на испытания морским пехотинцам в мае прошлого года.
— Вскрытие новых технических проблем позже, чем ожидалось, и неадекватная скорость их закрытия привели к снижению эффективности летных испытаний, — признал представитель Naval Air Systems Command (NAVAIR) Грег Кунц.
Еще в январе 2018 года Пентагон в своем отчете сообщал о многочисленных структурных проблемах планера, которые усугубляются отсутствием необходимых деталей. Затем стало известно, что чиновники военного ведомства США отслеживают более тысячи текущих или прогнозируемых "технических проблем, влияющих на миссию", которые представляют "высокий риск" для планера.
Эти проблемы включают в себя серьезные недостатки в коробке передач главного ротора, ненадежные показания скорости полета, перегрев основных элементов тяги, аномалии в конструкции хвостовой балки. Также обнаружилось, что выхлопные газы во время полета всасываются обратно в двигатель. Все это создает серьезные препятствия для достижения требований по сроку службы и живучести CH-53K.
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Комментарии
Оружие , Армия , Видео , Пентагон , США
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