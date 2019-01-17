В Минобороны отказались дискутировать о новейшем российском оружии с псевдоэкпертами

Минобороны России не собирается вступать в дискуссии с псевдоэкпертами по вопросам разработки российского оружия, несмотря на попытки зарубежных инициаторов подобных дискуссий использовать такие инфоповоды для получения нужной информации о новом вооружении.

Так прокомментировали в ведомстве вышедшее в "Новой газете" интервью Андрея Горбачевского, названного изданием "специалистом в разработке РЛС", который, не имея никакого отношения в разработке стратегических вооружений, считает ракетный комплекс с планирующим гиперзвуковым боевым блоком "Авангард" неперспективным.

По мнению Минобороны, все выводы Горбачевского о комплексе основаны на его собственных домыслах и умозаключениях. "В российском военном ведомстве безусловно понятен повышенный интерес к этому уникальному оружию со стороны как научного сообщества, так и, прежде всего, различных иностранных разведывательных структур. Поэтому попытка втянуть Минобороны России провокационными заявлениями различных псевдоэкспертов в дискуссию для получения подобными структурами интересующей информации о принципах действия уникального российского оружия из открытых источников ожидаема и не будет иметь никакого результата", — заявили в министерстве.

В Минобороны отметили, что вся информация о созданном ракетном комплексе с планирующим гиперзвуковым блоком "Авангард", которую можно было представить широкой общественности, уже озвучена в день успешного испытательного пуска комплекса 26 декабря 2018 года.

"Призываем редакции российских СМИ быть внимательными к намеренно провокационным заявлениям различных псевдоэкспертов о новейших образцах российского оружия на новых физических принципах. Конечные "бенефициары" подобного рода дискуссий находятся далеко не в России и будут использовать любые методы, включая искусственное создание "информационных поводов", для получения нужной им информации в целях ослабления обороноспособности нашей страны", — подчеркнули в военном ведомстве.

"Добавим, что умозаключения Горбачевского, ранее доказывавшего и "неперспективность" воссоздания производства глубоко модернизированного российского стратегического ракетоносца Ту-160М2, свидетельствуют лишь о широких пробелах в его познаниях сущности аэродинамических процессов на гиперзвуковых скоростях. Не говоря уже о незнании общих законов физики в, казалось бы, известной ему области радиолокации", — добавили в министерстве.

Система "Авангард"

Впервые о создании ракетного комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим блоком Путин рассказал 1 марта в своем послании Федеральному собранию. Чуть позже во время "Прямой линии" 7 июня 2018 года глава государства сообщил, что система находится уже в промышленном производстве и планируется к поставкам в ВС РФ в 2019 году. Первоначально носителем стратегического гиперзвукового оружия будет ракета УР-100Н УТТХ, впоследствии — новейшая тяжелая ракета "Сармат".

Как сообщил 17 декабря в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда" командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев, первые ракетные комплексы "Авангард" с гиперзвуковым блоком заступят на боевое дежурство в 2019 году в Домбаровском соединении в Оренбургской области. На годовой коллегии военного ведомства министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что всего в 2019 году на боевое дежурство должны заступить 31 шахтная пусковая установка ракетных комплексов "Ярс" и "Авангард". Министр не уточнял, какую долю из этого количества составят "Авангарды".