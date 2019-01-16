Война на пороге: США готовы нанести удар по России

Американцы продолжают наращивать стратегические неядерные системы высокоточного оружия у российских границ. О переброске войск США заявил главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Королев

Москва намерена ответить на развертывание вооружений США в пограничных морских акваториях, заявил военный в интервью "Красной звезде". По словам Королева, для противостояния американской угрозе Россия готовы выставить около 100 кораблей.

Армия США усиливает свои контингенты не только в море, но и на суше. В мае прошлого года сообщалось о переброске сотен единиц техники, в том числе тяжелых танков в Польшу и страны Прибалтики. Всего американцы перебросили более трех тысяч военнослужащих и 650 единиц техники. В их числе — 87 танков M-1А2 Abrams и 18 самоходных артиллерийских установок "Паладин".

Ранее в СМИ сообщалось об угрозе блокады Калининградской области войсками НАТО . Военный эксперт, директор российского Музея войск ПВО Юрий Кнуров полагает, что армия Польши может перекрыть доступ к региону с суши, тогда как американцы задействуют свои морские силы.

В доказательство аналитик привел заявления из руководства Военно-морских сил США.

"Командующий вторым флотом заявлял, что якобы они придумали вариант блокирования Калининградской области", — напомнил эксперт.

Крайне опасными он назвал и намерение Соединенных Штатов создать базу в Польше. Кнуров считает, что ее могут использовать для нанесения удара сначала по территории Белоруссии и Калининградской области, а затем и по другим западным регионам России.